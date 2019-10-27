«Би-2» показали, что за шоу везут в Минск. Это очень сильно

Источник материала: Tut.by

В прошедшие пятницу и субботу группа «Би-2» дважды собрала московский стадион «ВТБ Арена» — послушать музыкантов родом из Беларуси пришли тысячи зрителей. AFISHA.TUT.BY побывала на одном из шоу и рассказывает о нем — ведь уже в следующем году эту программу артисты привезут в Минск на «Динамо».





Два московских концерта «Би-2» устроили на «ВТБ-Арене». Это просторный стадион, который вмещает больше 10 тысяч зрителей. Шоу шли два дня подряд — 25 и 26 октября. И в оба вечера случился sold out: все билеты оказались проданы. На танцполе и трибунах собрались люди всех возрастов, некоторые специально приехали из других городов.

















Свежая программа называется NewBest. Сами музыканты объясняют идею коротко: «Это все нами и вами любимые песни». Песни дополнили видеорядом, светом и пиротехникой — получилось мощное шоу.













Зал начал подпевать с первой же песни и больше не замолкал. Ближе к середине шоу на сцену вылетел бюстгальтер (его ловко поймал Лева). В какой-то момент группа исчезла со сцены и появилась в неожиданном месте — на маленькой площадке посреди танцпола. Бюджетные места на несколько песен превратились в ВИП-зону.













Лева буквально проживал каждую песню: то прыгал в маске зайца, то дирижировал хором из тысяч зрителей. Кажется, и 20 лет спустя он волновался за полковника, которому никто не пишет. А на песне «Ангелы» он вытащил зрительницу из первых рядов на сцену — и несколько куплетов пропел, держась с ней за руки.













В финале шоу Шура вывел на сцену ребенка. «Я сейчас очень волнуюсь», — сказал он и представил зрителям 9-летнюю дочку Еву. Маленькая смелая девочка спела «Мой рок-н-ролл» перед целой ареной — дуэтом с папой и при поддержке нескольких тысяч человек.









Всего «Би-2» сыграли 24 песни. В 2,5 часа действительно уместилось всё: вечные хиты вроде «Полковнику никто не пишет», свежие «Виски» и «Пора возвращаться домой», танцевальная «Дурочка», лиричное «Серебро». Зрители успели и зажечь, и расчувствоваться, и услышать ту самую песню из глубин памяти — у каждого она была своя.

Билеты на концерт «Би-2» в Минске уже в продаже Где: стадион «Динамо» Когда: 6 июня 2020 года, 18.00. Стоимость билетов: от 37 до 73 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также:

«Здесь моя сила и моя земля». Как Корж 3,5 часа качал забитый стадион «Динамо»

120 тысяч человек поют вместе. Посмотрите, как в Бобруйске прошел бесплатный «Би-2 FEST»

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на рэп-концерт App Store Google Play