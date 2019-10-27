ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Би-2» показали, что за шоу везут в Минск. Это очень сильно

28.10.2019 07:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В прошедшие пятницу и субботу группа «Би-2» дважды собрала московский стадион «ВТБ Арена» — послушать музыкантов родом из Беларуси пришли тысячи зрителей. AFISHA.TUT.BY побывала на одном из шоу и рассказывает о нем — ведь уже в следующем году эту программу артисты привезут в Минск на «Динамо».


Два московских концерта «Би-2» устроили на «ВТБ-Арене». Это просторный стадион, который вмещает больше 10 тысяч зрителей. Шоу шли два дня подряд — 25 и 26 октября. И в оба вечера случился sold out: все билеты оказались проданы. На танцполе и трибунах собрались люди всех возрастов, некоторые специально приехали из других городов.





Свежая программа называется NewBest. Сами музыканты объясняют идею коротко: «Это все нами и вами любимые песни». Песни дополнили видеорядом, светом и пиротехникой — получилось мощное шоу.




Зал начал подпевать с первой же песни и больше не замолкал. Ближе к середине шоу на сцену вылетел бюстгальтер (его ловко поймал Лева). В какой-то момент группа исчезла со сцены и появилась в неожиданном месте — на маленькой площадке посреди танцпола. Бюджетные места на несколько песен превратились в ВИП-зону.




Лева буквально проживал каждую песню: то прыгал в маске зайца, то дирижировал хором из тысяч зрителей. Кажется, и 20 лет спустя он волновался за полковника, которому никто не пишет. А на песне «Ангелы» он вытащил зрительницу из первых рядов на сцену — и несколько куплетов пропел, держась с ней за руки.




В финале шоу Шура вывел на сцену ребенка. «Я сейчас очень волнуюсь», — сказал он и представил зрителям 9-летнюю дочку Еву. Маленькая смелая девочка спела «Мой рок-н-ролл» перед целой ареной — дуэтом с папой и при поддержке нескольких тысяч человек.



Всего «Би-2» сыграли 24 песни. В 2,5 часа действительно уместилось всё: вечные хиты вроде «Полковнику никто не пишет», свежие «Виски» и «Пора возвращаться домой», танцевальная «Дурочка», лиричное «Серебро». Зрители успели и зажечь, и расчувствоваться, и услышать ту самую песню из глубин памяти — у каждого она была своя.

Билеты на концерт «Би-2» в Минске уже в продаже

Где: стадион «Динамо»

Когда: 6 июня 2020 года, 18.00.

Стоимость билетов: от 37 до 73 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также:
«Здесь моя сила и моя земля». Как Корж 3,5 часа качал забитый стадион «Динамо»
120 тысяч человек поют вместе. Посмотрите, как в Бобруйске прошел бесплатный «Би-2 FEST»

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на рэп-концерт

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY побывала на одном из шоу и рассказывает о нем вам - ведь уже через несколько месяцев эту программу привезут на минский «Динамо».
 
Новости дня
Новости разные
 
Британский педагог-блогер посетил Несвижскую гимназию и был поражен их уровнем владения английским
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика