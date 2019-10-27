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«Внутри стен сухо, все как новое». Как выглядит дом из двойного бруса после 15 лет эксплуатации
Источник материала: Tut.by
Дома из двойного утепленного бруса в Беларуси начали строить сравнительно недавно — не более 15 лет назад. Сама технология сравнительно молодая — ее придумали финны всего лишь четверть века назад. Так скандинавы решили вопрос с энергоэффективностью деревянных строений: двойная стена теплее традиционного сруба. К ней большой интерес и много вопросов: как брус будет давать усадку, что произойдет с утеплителем внутри через десять-двадцать лет, где находится точка росы, живут ли внутри мыши? Мы нашли дом, построенный по финской технологии еще в 2005 году. Его владелец Виктор рассказал, чем хорош его дом, и показал, как он выглядит изнутри и снаружи.
Дом на 170 квадратов около Раубичей можно считать одним из самых первых домов, построенных по технологии «двойная стена». Виктор говорит, что тогда двойные стены были новинкой, о них мало кто знал. Можно сказать, что это был своего рода эксперимент: так раньше у нас деревянные дома не строили.
Дом из двойного бруса собирается по принципу сруба с тем лишь отличием, что одновременно возводятся сразу две параллельные стены из бруса толщиной 70 мм. Конструкция внешне выглядит как сруб, с тем лишь отличием, что между стенами внутри есть полость для утеплителя. Ощущение связанных между собой венцов натурального сруба сохраняется и в интерьере. Выдает же технологию двойной переруб.
Стена из бруса толщиной 70 мм в двойном исполнении при утеплении в 150 мм имеет общую толщину 290 мм. Она имеет отличные теплотехнические параметры, что значительно уменьшает затраты на отопление. По сопротивлению теплопередаче такая стена эквивалентна срубу из бревна диаметром 500 мм.
Один из самых каверзных вопросов к производителям домов по технологии «двойная стена» — где в ней будет находиться точка росы (проще говоря, это место внутри стены, где теплый воздух при соприкосновении с холодным конденсируются).
— Раньше очень много писали про то, что у этой технологии есть недостаток в виде точки росы внутри стены, что если неправильно рассчитать теплопотери, то брус начнет мокнуть и разрушаться изнутри. В теории она должна быть. Чтобы убедиться в этом, нужно вскрыть стену и посмотреть, не потемнела ли наружная или внутренняя деревянная стенка от выпадения на ней влаги, не сгнил ли утеплитель между ними от воздействия конденсата. Но в моем случае внутри все целое и сухое, древесина светлая. С утеплителем тоже все хорошо — нет в нем точки росы. В общем, никто так и не понял, где она находится. Моему дому уже почти 15 лет, и я уверен, что когда буду прорезать дополнительное окно для кухни, то не увижу признаков ее существования.
Я думаю, что эту тему с точкой росы любят продавцы всех этих пленок и мембран, чтобы подвести основание, зачем они нужны. Но вот смотрите: есть мой дом, у которого ширина стены составляет 240 см, из них всего 10 — каменная вата. Никаких пленок внутри нет, стена работает — не промерзает и не продувается. По показателям теплопроводности она лучше газосиликата. По технологии простенок можно увеличить до 400 мм, тогда дом можно утеплить до показателей пассивного дома.
Еще недавно такие дома и в самом деле строили с пленкой, но потом от нее многие отказались: и с пленкой, и без нее дома стоят одинаково. А если нет разницы, зачем переплачивать за лишний материал в смете? Единственное место, где это необходимо, — кровля.
— Когда я строился, каменная вата Parok была чуть ли не самым дорогим утеплителем, стоила в два раза дороже. Parok я выбрал из тех соображений, что он неинтересен грызунам ни как еда, ни как среда обитания. Поэтому в моих стенах мышей нет. Кроме того, Parok внутри стены не сползает, так как он плотный и установлен враспор: простенок делают на 95 мм для 100 мм плиты. Сейчас чаще используется эковата или целлюлозный утеплитель. С ней проще работать: собрал быстро коробку и задул внутрь стен. Один день — и коробка утеплена. С плитным утеплителем работать труднее: его нужно прокладывать по мере возведения стен. Зато он со временем не оседает. Эковата же со временем может слегка просесть, и сверху стены появится мостик холода. Поэтому есть рекомендация через 5−6 лет эксплуатации дома высверлить под потолком технологические отверстия и заполнить эковатой образовавшееся пространство.
Крыша в доме Виктора утеплена материалом, который теперь на наш рынок не поставляется, — немецким утеплителем BASF в два слоя. Он считается экологичным, негидрофобным. Чем он хорош, что «пирог» крыши получается не таким высоким, как с каменной ватой, но по теплоэффективности выше.
Электропроводка прячется внутри стен в металлорукавах еще на этапе строительства стен: проводку отверстия под розетки делают где надо, согласно проекту.
— Конкретно в моем доме я пошел по неправильному пути: проводку делал уже по завершении строительства, пришлось переплачивать тысячу долларов электрикам, чтобы ее спрятать внутрь стены.
Недостатки у двойной стены тоже есть. Этот дом дал усадку, хотя казалось, что не должен: брус был уже сухой.
— Когда поставили окна и включили отопление, дом осел сантиметров на 6. Верх стен на втором этаже осел неравномерно, там под потолком появились щели. И это притом что с завода брус пришел сухим. Если бы мы его собрали, сразу накрыли крышей, поставили окна и включили окна, то этого бы не произошло.
Возможно, причина в ошибке строительства кровли: ее нужно было монтировать со скользящей стропильной системой, чтобы она садилась вместе с домом. Впрочем, проблема неглобальная и ни на что не влияет.
Чем хорош деревянный дом — его проще отделывать. Берешь масло, пропитку или краску и отделываешь стены, потолок в любой цвет. Причем такая отделка проста и ее вполне по силам сделать без привлечения специалистов.
Стоимость домокомплекта из двойного утепленного бруса не назовешь дешевой: для среднего по размерам обойдется тысяч в 20 долларов. Газосиликат кажется дешевле, но только до этапа отделки. Проштробить стены под проводку, оштукатурить, зашпатлевать, утеплить, отделать фасад — в итоге стоимость значительно вырастет и мы увидим примерно одинаковую стоимость. А остальные общестроительные работы — кровля, окна, инженерные системы — для любой технологии домостроения выходят одинаково.
У технологии двойной стены есть еще одно преимущество: оставаясь по сути деревянным, дом теплее классического сруба. К чему нужно быть готовым, так это к виду двойных перерубов. Кому-то это не нравится, и их зашивают — делают короба, которые полностью скрывают переруб. Виктора вид углов не смущает, и он решил оставить их в интерьере.
Главный принцип обустройства этого дома — не захламлять пространство. У всех вещей должно быть свое место и назначение. Еще один принцип — подбирать материалы, сочетаемые с деревом.
— Дизайн придумала сама природа — сучки, древесная фактура. Бери пропитку и делай отделку, как тебе нравится. Можно и не отделывать, но вид естественного бруса быстро приедается. Поэтому я красил потолки, стены. Окна установил деревянные: даже самые хорошие пластиковые здесь смотрелись бы чужеродно.
Полы на первом этаже необычные — массивные широкие доски. Такие можно встретить в норвежских домах.
— Мастера, которые их делали, никогда подобного не делали. Ориентировались на картинки и свой опыт. И то удивительно, как у них получилось, ведь я им привез дубовые доски толщиной 50 мм и необрезные. Каждую нужно было подогнать друг к другу, потом почистить, стыки заделать герметиком. Получилось в итоге отлично. Эти же ребята сделали уже из ясеня крыльцо. На самом деле в Беларуси есть очень хорошие мастера.
На втором этаже полы паркетные.
— Это отказной паркет, в магазинах он считается бракованным из-за небольших дефектов. В Европе за такой две цены дают только из-за того, что на нем видны следы шашеля. У нас — отказываются. Его кто-то забраковал, а я купил. Чуть больше заплатил укладчику, зато получил живой, настоящий паркет.
— Уже семь лет так стоит, без пропиток, мембран, пленок гидроизоляции — и не протекает. Это дранка из лиственницы в три слоя. На ней не растет мох, не гниет — практически вечный материал. Когда строился первый дом, я дранкой еще не занимался (Виктор — руководитель группы ремесленников по производству деревянных кровель. — Прим. TUT.BY). Но в следующем году буду менять битумную черепицу: за это время она утратила свой первоначальный вид, хотя это была дорогая кровля — трехслойная, ламинированная. И все же природные материалы зарекомендовали себя лучше.
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