«Внутри стен сухо, все как новое». Как выглядит дом из двойного бруса после 15 лет эксплуатации

Источник материала: Tut.by

Дома из двойного утепленного бруса в Беларуси начали строить сравнительно недавно — не более 15 лет назад. Сама технология сравнительно молодая — ее придумали финны всего лишь четверть века назад. Так скандинавы решили вопрос с энергоэффективностью деревянных строений: двойная стена теплее традиционного сруба. К ней большой интерес и много вопросов: как брус будет давать усадку, что произойдет с утеплителем внутри через десять-двадцать лет, где находится точка росы, живут ли внутри мыши? Мы нашли дом, построенный по финской технологии еще в 2005 году. Его владелец Виктор рассказал, чем хорош его дом, и показал, как он выглядит изнутри и снаружи.





Дом на 170 квадратов около Раубичей можно считать одним из самых первых домов, построенных по технологии «двойная стена». Виктор говорит, что тогда двойные стены были новинкой, о них мало кто знал. Можно сказать, что это был своего рода эксперимент: так раньше у нас деревянные дома не строили.

Дом из двойного бруса собирается по принципу сруба с тем лишь отличием, что одновременно возводятся сразу две параллельные стены из бруса толщиной 70 мм. Конструкция внешне выглядит как сруб, с тем лишь отличием, что между стенами внутри есть полость для утеплителя. Ощущение связанных между собой венцов натурального сруба сохраняется и в интерьере. Выдает же технологию двойной переруб.

Стена из бруса толщиной 70 мм в двойном исполнении при утеплении в 150 мм имеет общую толщину 290 мм. Она имеет отличные теплотехнические параметры, что значительно уменьшает затраты на отопление. По сопротивлению теплопередаче такая стена эквивалентна срубу из бревна диаметром 500 мм.





— Сейчас все строят из клееного бруса, но тогда, 14 лет назад, он стоил очень дорого, — говорит Виктор. — Поэтому решил стены возводить из обычного строганого бруса, с соединением «шип-паз». Теперь такой даже не производят — мой товарищ в производстве применяет новый замок, более простой, надежный и практичный. Брус используют уже клееный — он стал более доступный, да и в эксплуатации он ведет себя предсказуемо.

Один из самых каверзных вопросов к производителям домов по технологии «двойная стена» — где в ней будет находиться точка росы (проще говоря, это место внутри стены, где теплый воздух при соприкосновении с холодным конденсируются).





— Раньше очень много писали про то, что у этой технологии есть недостаток в виде точки росы внутри стены, что если неправильно рассчитать теплопотери, то брус начнет мокнуть и разрушаться изнутри. В теории она должна быть. Чтобы убедиться в этом, нужно вскрыть стену и посмотреть, не потемнела ли наружная или внутренняя деревянная стенка от выпадения на ней влаги, не сгнил ли утеплитель между ними от воздействия конденсата. Но в моем случае внутри все целое и сухое, древесина светлая. С утеплителем тоже все хорошо — нет в нем точки росы. В общем, никто так и не понял, где она находится. Моему дому уже почти 15 лет, и я уверен, что когда буду прорезать дополнительное окно для кухни, то не увижу признаков ее существования.

Я думаю, что эту тему с точкой росы любят продавцы всех этих пленок и мембран, чтобы подвести основание, зачем они нужны. Но вот смотрите: есть мой дом, у которого ширина стены составляет 240 см, из них всего 10 — каменная вата. Никаких пленок внутри нет, стена работает — не промерзает и не продувается. По показателям теплопроводности она лучше газосиликата. По технологии простенок можно увеличить до 400 мм, тогда дом можно утеплить до показателей пассивного дома.

Еще недавно такие дома и в самом деле строили с пленкой, но потом от нее многие отказались: и с пленкой, и без нее дома стоят одинаково. А если нет разницы, зачем переплачивать за лишний материал в смете? Единственное место, где это необходимо, — кровля.





— Когда я строился, каменная вата Parok была чуть ли не самым дорогим утеплителем, стоила в два раза дороже. Parok я выбрал из тех соображений, что он неинтересен грызунам ни как еда, ни как среда обитания. Поэтому в моих стенах мышей нет. Кроме того, Parok внутри стены не сползает, так как он плотный и установлен враспор: простенок делают на 95 мм для 100 мм плиты. Сейчас чаще используется эковата или целлюлозный утеплитель. С ней проще работать: собрал быстро коробку и задул внутрь стен. Один день — и коробка утеплена. С плитным утеплителем работать труднее: его нужно прокладывать по мере возведения стен. Зато он со временем не оседает. Эковата же со временем может слегка просесть, и сверху стены появится мостик холода. Поэтому есть рекомендация через 5−6 лет эксплуатации дома высверлить под потолком технологические отверстия и заполнить эковатой образовавшееся пространство.





Крыша в доме Виктора утеплена материалом, который теперь на наш рынок не поставляется, — немецким утеплителем BASF в два слоя. Он считается экологичным, негидрофобным. Чем он хорош, что «пирог» крыши получается не таким высоким, как с каменной ватой, но по теплоэффективности выше.









Электропроводка прячется внутри стен в металлорукавах еще на этапе строительства стен: проводку отверстия под розетки делают где надо, согласно проекту.

— Конкретно в моем доме я пошел по неправильному пути: проводку делал уже по завершении строительства, пришлось переплачивать тысячу долларов электрикам, чтобы ее спрятать внутрь стены.

Недостатки у двойной стены тоже есть. Этот дом дал усадку, хотя казалось, что не должен: брус был уже сухой.





— Когда поставили окна и включили отопление, дом осел сантиметров на 6. Верх стен на втором этаже осел неравномерно, там под потолком появились щели. И это притом что с завода брус пришел сухим. Если бы мы его собрали, сразу накрыли крышей, поставили окна и включили окна, то этого бы не произошло.

Возможно, причина в ошибке строительства кровли: ее нужно было монтировать со скользящей стропильной системой, чтобы она садилась вместе с домом. Впрочем, проблема неглобальная и ни на что не влияет.

Чем хорош деревянный дом — его проще отделывать. Берешь масло, пропитку или краску и отделываешь стены, потолок в любой цвет. Причем такая отделка проста и ее вполне по силам сделать без привлечения специалистов.

Стоимость домокомплекта из двойного утепленного бруса не назовешь дешевой: для среднего по размерам обойдется тысяч в 20 долларов. Газосиликат кажется дешевле, но только до этапа отделки. Проштробить стены под проводку, оштукатурить, зашпатлевать, утеплить, отделать фасад — в итоге стоимость значительно вырастет и мы увидим примерно одинаковую стоимость. А остальные общестроительные работы — кровля, окна, инженерные системы — для любой технологии домостроения выходят одинаково.





У технологии двойной стены есть еще одно преимущество: оставаясь по сути деревянным, дом теплее классического сруба. К чему нужно быть готовым, так это к виду двойных перерубов. Кому-то это не нравится, и их зашивают — делают короба, которые полностью скрывают переруб. Виктора вид углов не смущает, и он решил оставить их в интерьере.

Главный принцип обустройства этого дома — не захламлять пространство. У всех вещей должно быть свое место и назначение. Еще один принцип — подбирать материалы, сочетаемые с деревом.

— Дизайн придумала сама природа — сучки, древесная фактура. Бери пропитку и делай отделку, как тебе нравится. Можно и не отделывать, но вид естественного бруса быстро приедается. Поэтому я красил потолки, стены. Окна установил деревянные: даже самые хорошие пластиковые здесь смотрелись бы чужеродно.

Полы на первом этаже необычные — массивные широкие доски. Такие можно встретить в норвежских домах.

— Мастера, которые их делали, никогда подобного не делали. Ориентировались на картинки и свой опыт. И то удивительно, как у них получилось, ведь я им привез дубовые доски толщиной 50 мм и необрезные. Каждую нужно было подогнать друг к другу, потом почистить, стыки заделать герметиком. Получилось в итоге отлично. Эти же ребята сделали уже из ясеня крыльцо. На самом деле в Беларуси есть очень хорошие мастера.





На втором этаже полы паркетные.

— Это отказной паркет, в магазинах он считается бракованным из-за небольших дефектов. В Европе за такой две цены дают только из-за того, что на нем видны следы шашеля. У нас — отказываются. Его кто-то забраковал, а я купил. Чуть больше заплатил укладчику, зато получил живой, настоящий паркет.







Во дворе стоит еще одно строение на бетонном фундаменте. Это будет гостевой дом и баня. Он строится уже по другой технологии — каркасной. Пространство между массивными балками будет частично заполнено утеплителем и брусом, большую площадь будут занимать витражные окна. Внимание привлекает кровля: она деревянная.





— Уже семь лет так стоит, без пропиток, мембран, пленок гидроизоляции — и не протекает. Это дранка из лиственницы в три слоя. На ней не растет мох, не гниет — практически вечный материал. Когда строился первый дом, я дранкой еще не занимался (Виктор — руководитель группы ремесленников по производству деревянных кровель. — Прим. TUT.BY). Но в следующем году буду менять битумную черепицу: за это время она утратила свой первоначальный вид, хотя это была дорогая кровля — трехслойная, ламинированная. И все же природные материалы зарекомендовали себя лучше.

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