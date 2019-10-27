﻿ Кирилл Готовец: в последние два года мало что делалось для побед, сейчас всё иначе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кирилл Готовец: в последние два года мало что делалось для побед, сейчас всё иначе

28.10.2019 01:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Капитан минского «Динамо» рассказал об отношениях с главным тренером команды, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Крэйг, как и прежде, всегда идет на диалог с игроками. Я стал общаться с ним больше

Кирилл Готовец: в последние два года мало что делалось для побед, сейчас всё иначе

Кирилл Готовец, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Если говорить о Крэйге как о тренере, не сказал бы, что есть какие-то глобальные различия между этим сезоном и 2016-17. Система игры осталась той же, и сам Вудкрофт по-прежнему требователен. Ему нужен быстрый хоккей и четкое выполнение тренерских установок: активно играть во всех трех зонах.

Основное отличие в команде. Сейчас в составе более молодые игроки, а в 2016 было много опытных легионеров.

Наталья Федорцова:
А в плане общения Крэйг поменялся?

Кирилл Готовец: в последние два года мало что делалось для побед, сейчас всё иначе

Кирилл Готовец:
Он, как и прежде, всегда идет на диалог с игроками. Постоянно интересуется нашим видением того, почему так или иначе сложилась игра, что стоит изменить в тренировочном процессе. Ну, и я с ним стал больше общаться из-за того, что на мне сейчас лежит более весомая ответственность.

Я уже не в Америке, моложе тоже не становлюсь

Наталья Федорцова:
Три года назад Вудкрофт говорил, что вы – потенциальный игрок НХЛ. Сейчас повторяет это?

Кирилл Готовец:
Сейчас мы фокусируемся на другом. Я уже не в Америке, моложе тоже не становлюсь. Многим юным игрокам тяжело пробиться в НХЛ, хотя шансов у них предостаточно. Да, когда-то много кто так говорил, но, к сожалению, не получилось воспользоваться возможностью.

Кирилл Готовец: в последние два года мало что делалось для побед, сейчас всё иначе

Наталья Федорцова:
Как отреагировали на новость о возвращении Крэйга?

Кирилл Готовец:
Обрадовался, мне нравилось работать с таким грамотным специалистом. Да, требовательный, но грамотный. Он четко, понятно доводит до игроков свои требования. Когда мы правильно выполняем задание, в команде чувствуется слаженность.

Пришли игроки со свежим разумом, которые легко вселить ментальность победителей

Наталья Федорцова:
Вудкрофт говорил, что в команде спокойно относятся к поражением, так ли это?

Кирилл Готовец: в последние два года мало что делалось для побед, сейчас всё иначе

Кирилл Готовец:
В последние два года, действительно, сложилась такая ситуация. Мы постоянно проигрывали, и не сказать, чтобы что-то предпринималось для изменения положения дел.

Наталья Федорцова:
Сейчас сложно переламывать психологию?

Кирилл Готовец: в последние два года мало что делалось для побед, сейчас всё иначе

Кирилл Готовец:
Это небыстрый процесс. Хорошо, что по сравнению с прошлым годом сильно изменился состав команды. Пришли игроки со свежим разумом, которые легко вселить ментальность победителей.

«Требовательный, но грамотный». Сравниваем первый и второй приход Крэйга Вудкрофта в белорусский хоккей

Люди в материале: Кирилл Готовец, Наталья Федорцова
 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Капитан минского «Динамо» рассказал об отношениях с главным тренером команды, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Крэйг, как и прежде,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Павлович: поначалу не поверил, что Крэйг вернулся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика