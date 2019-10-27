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Крэйг Вудкрофт: иногда хочу надавить на кого-то из игроков, но Грабовский меня останавливает

28.10.2019 01:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главный тренер минского «Динамо» – об позитивных изменениях в клубе, Грабовском и молодых игроках, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Сейчас я лучше понимаю игроков, белорусский менталитет, культуру, чем в 2016-м

Крэйг Вудкрофт: иногда хочу надавить на кого-то из игроков, но Грабовский меня останавливает

Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Мне было комфортно возвращаться в клуб. Сейчас работать стало гораздо проще, чем в 2016 году: я лучше понимаю игроков, белорусский менталитет, культуру. Что касается самого хоккея, отличие прежде всего в составе команды.

Очень симпатично назначение директором клуба Дмитрия Баскова

Также очень симпатичны изменения в руководстве клуба, в частности, назначение генеральным директором Дмитрия Баскова. Мне нравится путь, который он определил для развития клуба. Сейчас одна из главных целей «Динамо» – находить и раскрывать молодые белорусские таланты при помощи интеграции к более опытным хоккеистам. Лидеры «зубров» могут стать рулевой моделью для нового поколения. Если молодых парней ставить вместе с мастеровитыми легионерами, у них появляется шанс окунуться в победную среду. Этот сезон – новый опыт для всех, включая меня.

Крэйг Вудкрофт: иногда хочу надавить на кого-то из игроков, но Грабовский меня останавливает

Белорусский штаб подталкивает к лучшей коммуникации с игроками

Наталья Федорцова:
По сравнению с 2016 в этом году тренерский штаб сформирован из белорусов, вам комфортно?

Крэйг Вудкрофт:
Да, потому что это подталкивает к лучшей коммуникации с игроками, помогает погружаться и понимать среду, в которой находишься. Когда работаешь с канадцами, с ними проще общаться, не всегда нужно что-то говорить, чтобы тебя поняли. Они без слов могут словить мое настроение. Но это незначительный плюс.

Крэйг Вудкрофт: иногда хочу надавить на кого-то из игроков, но Грабовский меня останавливает

Михаил Грабовский и Павел Перепехин для меня не просто ассистенты

Михаил Грабовский и Павел Перепехин – хорошие кандидатуры на роль ассистентов главного тренера. Работаю с ними впервые, и это очень позитивный опыт. Они открыты и восприимчивы, к тому пути, по которому идет команда. Процесс, который происходит за пределами игр – анализ видео, работа с игроками, обсуждение модели, как стать лучше – показывает, что они хорошие ребята. Для меня они не просто ассистенты. Михаил и Павел делятся своими мыслями, идеями, путями развитиями, помогая мне становится лучше. Они помогают изменить тренировочный процесс в лучшую сторону.

Наталья Федорцова:
Для Грабовского многие игроки, которых он тренирует, хорошие друзья. Это ему не мешает?

Крэйг Вудкрофт: иногда хочу надавить на кого-то из игроков, но Грабовский меня останавливает

Крэйг Вудкрофт:
Я знаю Грабовского как профессионала, который подписывал контракт с желанием сделать клуб лучше. Если понаблюдать за ним, видно, с какой страстью он делает свою работу. Михаил пока еще думает как игрок. Иногда я хочу надавить на кого-то из парней, но он, как недавний практикующий хоккеист, советует этого не делать, что тоже дает свои результаты. Я прислушиваюсь к его рекомендациям, сейчас между нами существует баланс: мы отлично понимаем друг друга. Ему комфортно тренировать друзей, им двигает цель помочь и победить. Михаил был ярким хоккеистом, и сейчас он показывает себя как яркого тренера.

Если команда хочет быть успешной в КХЛ, нужен вклад именно белорусских игроков

Наталья Федорцова:
Изменилась ли как-то система в связи с тем, что в 2016 вы были ассистентом главного тренера сборной Беларуси, а сейчас – нет?

Крэйг Вудкрофт: иногда хочу надавить на кого-то из игроков, но Грабовский меня останавливает

Крэйг Вудкрофт:
Я здесь, чтобы сделать «Динамо» лучше. Клуб – это платформа для подготовки игроков сборной Беларуси. С 2016 года ничего не изменилось. И если команда хочет быть успешной в КХЛ, нужен вклад именно белорусских игроков. Ничто не делает меня таким гордым, как осознание того, что в девятом сезоне «зубры» показали лучший результат выступлений в лиге. Это было сделано благодаря хоккеистам с белорусским паспортом, и я хочу, чтобы сейчас история повторилась.

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Люди в материале: Крэйг Вудкрофт, Наталья Федорцова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Главный тренер минского «Динамо» – об позитивных изменениях в клубе, Грабовском и молодых игроках, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. ...
 
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