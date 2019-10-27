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Крэйг Вудкрофт: иногда хочу надавить на кого-то из игроков, но Грабовский меня останавливает
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главный тренер минского «Динамо» – об позитивных изменениях в клубе, Грабовском и молодых игроках, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Сейчас я лучше понимаю игроков, белорусский менталитет, культуру, чем в 2016-м
Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Очень симпатично назначение директором клуба Дмитрия Баскова
Также очень симпатичны изменения в руководстве клуба, в частности, назначение генеральным директором Дмитрия Баскова. Мне нравится путь, который он определил для развития клуба. Сейчас одна из главных целей «Динамо» – находить и раскрывать молодые белорусские таланты при помощи интеграции к более опытным хоккеистам. Лидеры «зубров» могут стать рулевой моделью для нового поколения. Если молодых парней ставить вместе с мастеровитыми легионерами, у них появляется шанс окунуться в победную среду. Этот сезон – новый опыт для всех, включая меня.
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Наталья Федорцова:
Крэйг Вудкрофт:
Михаил Грабовский и Павел Перепехин для меня не просто ассистенты
Михаил Грабовский и Павел Перепехин – хорошие кандидатуры на роль ассистентов главного тренера. Работаю с ними впервые, и это очень позитивный опыт. Они открыты и восприимчивы, к тому пути, по которому идет команда. Процесс, который происходит за пределами игр – анализ видео, работа с игроками, обсуждение модели, как стать лучше – показывает, что они хорошие ребята. Для меня они не просто ассистенты. Михаил и Павел делятся своими мыслями, идеями, путями развитиями, помогая мне становится лучше. Они помогают изменить тренировочный процесс в лучшую сторону.
Наталья Федорцова:
Крэйг Вудкрофт:
Если команда хочет быть успешной в КХЛ, нужен вклад именно белорусских игроков
Наталья Федорцова:
Крэйг Вудкрофт:
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Новости Беларуси. Главный тренер минского «Динамо» – об позитивных изменениях в клубе, Грабовском и молодых игроках, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. ...
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