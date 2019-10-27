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КХЛ: минское «Динамо» проиграло восьмой раз подряд

28.10.2019 07:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: минское «Динамо» проиграло восьмой раз подряд
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Счёт в матче открыли минчане. Уже на 3-й минуте отличился Андрей Степанов. К 30-й минуте «зубры» вели со счётом 2:0 благодаря голу Демкова. Однако удержать преимущество хозяевам не удалось. На 38-й минуте соперник отыграл одну шайбу, на 54-й – вторую. Отличились соответственно Бурмистров и Сошников. В овертайме сильнее были гости. Решающий гол на счету Кугрышева.

- Соглашусь, это была захватывающая игра. Конечно, я расстроен результатом. Считаю, что мы сражались с чем-то большим, чем команда оппонента. «Салават» – отличная команда, с которой всегда тяжело играть. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. То, что мы заработали очко в матче с такой сильной командой, это уже шаг вперёд для того положения, в котором мы находимся. Я много раз говорил, что мы должны работать все 60 минут. Мы не можем себе позволить даже работать на 90%. Никто не может позволить себе отыграть хотя бы одну смену и не выложиться в ней в полную силу, - прокомментировал исход матча главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт, его слова приводит сайт клуба.

Минчане проигрывают восьмой раз подряд. «Зубры» - одна из худших команд «регулярки» западной конференции. У команды 17 очков, она занимает предпоследнее 11-е место таблицы. Следующую игру команда проведёт 30 октября на выезде против «Трактора». 

КХЛ: минское «Динамо» проиграло восьмой раз подряд
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Теги: Минск
 
 
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В домашнем матче «зубры» уступили «Салавату Юлаеву» со счётом 2:3.
 
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