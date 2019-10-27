Сын пытался отбить отца-нарушителя и наехал на сотрудника ГАИ

Источник материала: Аргументы и факты

26 октября днем сотрудники ГАИ остановили Volkswagen Transporter в одной из деревень Лидского района. От водителя исходил запах алкоголя, документов при себе у него не было. Мужчине предложили проехать для освидетельствования.

Во время движения сотрудников ГАИ «подрезал» Audi под управлением 23-летнего сына водителя. Преградив дорогу, мужчина пытался воспрепятствовать доставлению отца на освидетельствование и наехал на одного из сотрудников ГАИ, сообщили в телеграм-канале Следственного комитета. Сотрудник ГАИ получил травму.