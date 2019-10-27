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Сын пытался отбить отца-нарушителя и наехал на сотрудника ГАИ

28.10.2019 08:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сын пытался отбить отца-нарушителя и наехал на сотрудника ГАИ
Фото из открытых источников

26 октября днем сотрудники ГАИ остановили Volkswagen Transporter в одной из деревень Лидского района. От водителя исходил запах алкоголя, документов при себе у него не было. Мужчине предложили проехать для освидетельствования.

Во время движения сотрудников ГАИ «подрезал» Audi под управлением 23-летнего сына водителя. Преградив дорогу, мужчина пытался воспрепятствовать доставлению отца на освидетельствование и наехал на одного из сотрудников ГАИ, сообщили в телеграм-канале Следственного комитета. Сотрудник ГАИ получил травму.

Нарушитель скрылся с места, но его вскоре задержали. 

Сын пытался отбить отца-нарушителя и наехал на сотрудника ГАИ
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В отношении 23-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ст. 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов...
 
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