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Обзор популярных смартфонов Xiaomi

28.10.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня Сяоми — один из крупнейших производителей телефонов, ноутбуков, товаров для спорта и здорового образа жизни, детских товаров, бытовой техники и «умного дома».

Показываем, какие 5 смартфонов Xiaomi популярны среди пользователей площадки Купи TUT.BY

Xiaomi Redmi 7

Лидирует среди бюджетных моделей. Модель 2019 года на чистом андроиде, с весьма неплохим быстродействием и характеристиками:

— экран 6,26 дюймов с характерным для моделей этого года каплевидным вырезом под фронтальную камеру;
— защита от царапин Gorilla Glass 5, экран имеет дополнительную встроенную защиту для глаз Rheinland TUV;
— процессор Snapdragon 632 (неплохой для бюджетной модели);
— основная камера сдвоенная 12 Мп;
— AI позволяет распознавать жесты;
— аккумулятор 4000 мАч, который завершает общую картину.

Redmi 7 — идеальный смартфон для работы и общения, просмотра видео. Стильный, тонкий, мощный и по абсолютно доступной цене. Например, в интернет-магазинах на площадке KUPI.TUT.BY цены на модель Redmi 7 3/32GB начинаются от 295 рублей.

Redmi Note 7

Классика и 48 Мп основного фотосенсора. Уже легендарный смартфон, перешагнувший планку в 3 000 000 продаж по всему миру. Это первый смарт среднего класса, включивший в комплектацию фото/видео камеру 48 Мп. Наличие супер камеры с роскошными настройками (привлекались инженеры и разработчики Adobe) обеспечило хорошие продажи. В этом сезоне средняя цена модели Note 7 4/64GB начинается от 417 белорусских рублей.

В остальном все как обычно:

— большой яркий экран;
— мощный движок;
— наличие всех разъемов:
— поддержка всех стандартов связи.

Xiaomi Mi 9T

Супер стильный T — терминатор (в девичестве K — киллер), в девичестве Redmi K20 — классический супер киллер флагманов.

Смартфон с выдвижной фронтальной камерой, агрессивным дизайном, мощнейшим фотоблоком.

Создан, чтобы подвинуть флагманские модели за счет скорости работы и низкой цены, но для европейского рынка был неожиданно «принят в семью» флагманов Mi 9. Стоимость Xiaomi Mi 9T начинается от 699 рублей.

Xiaomi Mi A3

Крутой камерофон без оригинального ПО. Смартфон презентовали в июле 2019 года в рамках программы Android One.

Mi A3 (на азиатских рынках Xiaomi Mi CC9 и Xiaomi Mi CC9e) — крутой камерофон:

— с фронтальной камерой 32 Мп;
— с мощным тройным фотоблоком;
— с крутым широкоугольным сенсором и выделенным макро объективом.

Батарейка в Mi A3 на 4030 мАч, которую в теории должно хватить на 16−20 часов просмотра видео и примерно на 10 часов игр. Такое время выходит из-за низкого разрешения экрана, 11 нм техпроцесса и AMOLED-матрицы.

Цены на модель A3 4/64GB Android One в белорусских интернет-магазинах на площадке KUPI.TUT.BY начинаются от 417 рублей.

Redmi Note 8 Pro

Игровой смартфон за бюджетные деньги. На первые места выходит новейшая модель Redmi Note 8 Pro. Смартфон пришел на смену серии Redmi Note 7, но пока вытеснить с рынка старую добрую семерку не удается — слишком удачная версия:

— старший смартфон линейки с 4-х камерным фотоблоком;
— разрешение основного фотосенсора 64 Мп;
— имеется макро камера, широкоугольник, архитектурный сенсор;
— железо составляет реальную конкуренцию профессиональным игровым моделям; добавлено жидкостное охлаждение и новый формат антенны для лучшей связи во время стримов.

Redmi Note 8 Pro — настоящая бомба.

Полный каталог смартфонов Xiaomi с ценами, характеристиками и отзывами пользователей на площадке KUPI.TUT.BY.

 
 
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Сегодня Сяоми - один из крупнейших производителей телефонов, ноутбуков, товаров для спорта и здорового образа жизни, детских товаров, бытовой техники и «умного...
 
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