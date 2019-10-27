Обзор популярных смартфонов Xiaomi

Лидирует среди бюджетных моделей. Модель 2019 года на чистом андроиде, с весьма неплохим быстродействием и характеристиками:
— экран 6,26 дюймов с характерным для моделей этого года каплевидным вырезом под фронтальную камеру;
— защита от царапин Gorilla Glass 5, экран имеет дополнительную встроенную защиту для глаз Rheinland TUV;
— процессор Snapdragon 632 (неплохой для бюджетной модели);
— основная камера сдвоенная 12 Мп;
— AI позволяет распознавать жесты;
— аккумулятор 4000 мАч, который завершает общую картину.
Redmi 7 — идеальный смартфон для работы и общения, просмотра видео. Стильный, тонкий, мощный и по абсолютно доступной цене. Например, в интернет-магазинах на площадке KUPI.TUT.BY цены на модель Redmi 7 3/32GB начинаются от 295 рублей.
Классика и 48 Мп основного фотосенсора. Уже легендарный смартфон, перешагнувший планку в 3 000 000 продаж по всему миру. Это первый смарт среднего класса, включивший в комплектацию фото/видео камеру 48 Мп. Наличие супер камеры с роскошными настройками (привлекались инженеры и разработчики Adobe) обеспечило хорошие продажи. В этом сезоне средняя цена модели Note 7 4/64GB начинается от 417 белорусских рублей.
В остальном все как обычно:
— большой яркий экран;
— мощный движок;
— наличие всех разъемов:
— поддержка всех стандартов связи.
Супер стильный T — терминатор (в девичестве K — киллер), в девичестве Redmi K20 — классический супер киллер флагманов.
Смартфон с выдвижной фронтальной камерой, агрессивным дизайном, мощнейшим фотоблоком.
Создан, чтобы подвинуть флагманские модели за счет скорости работы и низкой цены, но для европейского рынка был неожиданно «принят в семью» флагманов Mi 9. Стоимость Xiaomi Mi 9T начинается от 699 рублей.
Крутой камерофон без оригинального ПО. Смартфон презентовали в июле 2019 года в рамках программы Android One.
Mi A3 (на азиатских рынках Xiaomi Mi CC9 и Xiaomi Mi CC9e) — крутой камерофон:
— с фронтальной камерой 32 Мп;
— с мощным тройным фотоблоком;
— с крутым широкоугольным сенсором и выделенным макро объективом.
Батарейка в Mi A3 на 4030 мАч, которую в теории должно хватить на 16−20 часов просмотра видео и примерно на 10 часов игр. Такое время выходит из-за низкого разрешения экрана, 11 нм техпроцесса и AMOLED-матрицы.
Игровой смартфон за бюджетные деньги. На первые места выходит новейшая модель Redmi Note 8 Pro. Смартфон пришел на смену серии Redmi Note 7, но пока вытеснить с рынка старую добрую семерку не удается — слишком удачная версия:
— старший смартфон линейки с 4-х камерным фотоблоком;
— разрешение основного фотосенсора 64 Мп;
— имеется макро камера, широкоугольник, архитектурный сенсор;
— железо составляет реальную конкуренцию профессиональным игровым моделям; добавлено жидкостное охлаждение и новый формат антенны для лучшей связи во время стримов.