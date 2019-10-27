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Футболист лишился зубов после столкновения в воздухе

28.10.2019 08:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В гостевом матче 11-го тура Эредивизи АЗ разгромил ПСВ — 4:0. Но ближе к концу второго тайма произошел неприятный эпизод, пишет eurosport.

В одном из эпизодов игрок хозяев Пантелис Хатцидиакос вступил в верховое единоборство с Константиносом Митроглу. Нападающий гостей высоко поднял локти и ударил сопернику по лицу. В результате Хатцидиакос лишился пары передних зубов — их унесли с поля в пакетике.

Отметим, что игрок гостей за это столкновение не получил даже желтой карточки.

 
 
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Улыбка Пантелиса Хатцидиакоса теперь очаровательна.
 
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