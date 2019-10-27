ДРСУ. Дорожный лекарь

Источник материала: Ивьевский край

Почетной грамотой КУП " Гродноблдорстрой" награждена инженер-лаборант асфальтобетонного завода Нинель Иосифовна Макуцевич.





Родом она из Горловки Донецкой области, но на АБЗ ДРСУ-156 на ст. Гавья трудится уже давно, стаж работы в дорожной отрасли - почти 20 лет.

Аттестованная лаборатория - это инструмент, позволяющий осуществлять постоянный контроль за качеством выпускаемой продукции.

Благодаря труду Нинели Иосифовны Макуцевич постоянно проводятся испытания производимой продукции и поступающих для производства материалов. Лаборатория - это производственная научная база для контроля, проверок, анализа. Работа ответственная и крайне необходимая. Творческая. Состав дорожной эмульсии подбирается экспериментально, содержание воды и эмульгатора существенно влияет на вязкость и скорость распада материалов. Без применения достижений науки не будет гладкого и ровного асфальта, прочных и удобных дорог. Все свое мастерство и умение инженер-лаборант Нинель Иосифовна Макуцевич применяет на самое мирное дело - ремонт дорог. Не менее мирная профессия у сына - врача-анестезиолога в Минске.

Лечение как дорог, так и людей - это праведный труд.