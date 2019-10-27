ДРСУ. Высокое качество

Источник материала: Ивьевский край

В 1986-м году открылся и успешно функционирует асфальтобетонный завод Ивьевского ДРСУ-156.

После окончания Гомельского дорожно-строительного техникума, с 1989 года, вот уже тридцать лет в ДРСУ-156 трудится Юрий Константинович Бобко, прошедший здесь значимые ступени карьерной лестницы - мастера, главного инженера, прораба АБЗ.

Успешную деятельность завода, производящего для наших дорог качественный асфальтобетон, обеспечивают девять человек. АБЗ позволяет производить асфальтобетонные смеси, соответствующие действующим государственным стандартам.





Ивьевский асфальтобетон имеет высокие качественные характеристики, существенно сказывающиеся на состоянии дорог.

Юрий Константинович Бобко накануне праздника представлен к званию "Ганаровы дарожнік " (второй степени).

Это звание в районе имеют три человека: первой степени - Иван Брониславович Суботкевич, второй степени - Валентина Ивановна Ковальчук, Виктор Адольфович Михалькевич.

Сейчас в районе на одного обладателя почетного звания стало больше.

Что существенно важно в работе АБЗ - дорожники сами производят материалы, сами их применяют. И в числе потребителей - сами пользуются результатами этого важного труда. Покрытия дорог не только района, но и других дорожных артерий выполнены из материалов, производимых ДРСУ-156. В Лиде, Новогрудке, Вороново использовался асфальтобетон, произведенный на АБЗ ДРСУ-156, битумная эмульсия с АБЗ отправлялась потребителям по всей Гродненской области.

Профессионально исполняют свои обязанности на АБЗ варщики битума Иван Петрович Маковский, Леонид Иванович Трокель, машинист асфальтобетонной установки Ян Стефанович Бурблис, имеющие большой опыт работы в дорожной отрасли.