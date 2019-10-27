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ДРСУ. Награждены лучшие

28.10.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Накануне праздника отмечен труд лучших работников ДРСУ-156. За многолетний добросовестный труд в дорожной отрасли Ивьевского района и в связи с Днем дорожника и автомобилиста награждены лучшие работники КУП "Гроднооблдорстрой" дорожного ремонтно-строительного управления № 156.

ДРСУ. Награждены лучшие

Благодарность председателя Гродненского облисполкома объявлена главному инженеру Сергею Чеславовичу Желдаку.
Почетными грамотами КУП "Гроднооблдорстрой" награждены инженер по охране труда Антон Антонович Банцевич и инженер-лаборант Нинель Иосифовна Макуцевич.
Благодарностью председателя Ивьевского районного исполнительного комитета отмечены водитель автомобиля Валерий Станиславович Белоголовый, водитель погрузчика Дмитрий Анатольевич Кулеш.
Почетной грамотой ДРСУ-156 награжден машинист автогрейдера Тадеуш Болеславович Грибовский.

 
 
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Накануне праздника отмечен труд лучших работников ДРСУ-156. За многолетний добросовестный труд в дорожной отрасли Ивьевского района и в связи с Днем дорожника и...
 
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