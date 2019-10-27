Пути, которые мы выбираем

Источник материала: Ивьевский край

Профессиональных праздников в белорусском календаре достаточно много. Но вот о дорожниках мы привыкли вспоминать, тогда, когда автомобиль проваливается в яму на дороге, обувь страдает от некачественного тротуара или когда в час пик из-за ремонта перекрыта дорога, и нужно ехать в объезд. А ведь работники дорожных служб, несмотря на природные катаклизмы, работают в любую погоду, ежедневно дышат пылью и вредными испарениями, подвергают опасности свою жизнь, оставаясь при этом практически "невидимыми".









День дорожника - это праздник тех, кто строит транспортные артерии, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, создает надежное и безопасное автомобильное сообщение между населенными пунктами страны. Дороги являются одним из наиболее важных элементов инфраструктуры государства.

Накануне праздника начальник КУП "Гроднооблдорстрой" ДРСУ № 156 Сергей Анатольевич Шуков рассказал о буднях, достижениях и проблемах коллектива.

- Основными задачами ДРСУ №156 являются строительство (реконструкция), капитальный, текущий ремонт и содержание обслуживаемых дорог и дорожных сооружений, обеспечение непрерывного и безопасного движения транспорта, сохранность дорог и дорожных сооружений в технически исправном состоянии, предотвращение их преждевременного износа от воздействия транспортных средств и природных факторов.

Непросто содержать в надлежащем состоянии 697 км. местных автомобильных дорог, из которых имеют асфальтобетонное покрытие 241,861 км., гравийное - 417,801 км., грунтовое - 31,696 км., булыжно-мостовое - 5,656 км, а также являющиеся их неотъемлемой частью 23 моста, 635 водопропускных труб, 36 автопавильонов. Большинство работников ДРСУ - уроженцы Ивьевщины, вполне понятно их усердие ремонтировать и строить дороги, следить за порядком на них. Забота о транспортных артериях своих родных мест идет от души. Каждому хочется сделать все возможное для процветания своей малой родины.

Для строительства, ремонта и содержания дорог создана хорошая производственная база, позволяющая собственными силами производить комплекс работ по содержанию и строительству дорог.

Производственная база в г. Ивье включает в себя ремонтные мастерские, гаражи и навесы для автотранспорта и дорожно-строительной техники, автозаправку, склад товарно-материальных ценностей, покрасочный цех.

В организации имеется установка, которая работает по технологии "Сларри сил". Используется она для устройства защитных слоев асфальтобетонного покрытия. Данной техникой в текущем году был выполнен существенный объем работ на автодорогах Гродненской области, всего 38,205 км.

Здорово выручает в ремонте и содержании автодорог района и области собственный карьер Б. Показь, где производится добыча песчано-гравийных смесей. В карьер доставляется бутовый камень, из которого изготавливается природный щебень.

Солидная нагрузка лежит на асфальтобетонном заводе ДРСУ-156 ст. Гавья, где имеются асфальтосмеситель, склад битумных эмульсий, установки для дробления и мойки щебня.

В рамках государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2017-2020 годы на сентябрь 2019 года выполнен капитальный ремонт 7,252 км дорог и текущий ремонт 29,748 км дорог Ивьевского района. В 2020 году государственная программа будет выполнена в полном объеме.

Коллектив работников ДРСУ-156 - один из самых больших в городе, здесь работают свыше 100 человек.









Это люди, преданные своему делу, работающие добросовестно и эффективно. Сформирован костяк управления из знающих специалистов, серьезно и ответственно относящихся к выполнению своих профессиональных обязанностей. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности трудно и представить повседневную жизнь и работу коллектива ДРСУ-156. В последнее время к нам приходит работать молодежь, и как руководитель такой процесс омоложения я только приветствую. Что касается профессиональных навыков, то это дело наживное. Опыт и мастерство нарабатываются непосредственно на дорогах нашего и соседних районов.

Из молодых специалистов хочется отметить Евгения Викторовича Спургяша, влившегося в коллектив два года назад, Артема Викторовича Касперовича, работающего в ДРСУ год после окончания БНТУ. Приходят молодые работники с новыми взглядами, имеющие особое видение проблемы, решающие их с "чистого листа".

Есть старшие товарищи, которые всегда помогут и подскажут, подставят плечо.

Ветеранами дорожного хозяйства ДРСУ № 156 являются люди, отдавшие долгие годы труда в коллективе. Это Иван Брониславович Суботкевич (почетный дорожник 1 степени), Валентина Ивановна Ковальчук (почетный дорожник 2 степени), Нина Петровна Бред, Павел Серафимович Богатко, Эдмунд Владиславович Горбач, Чеслав Казимирович Добролович, Вячеслав Валентинович Ефименко, Галина Генриховна Лопато, Янина Иосифовна Ярошко (награждалась медалью ветеран труда).

Всем ветеранам - признательность и благодарность за их вклад в развитие предприятия.

Можно обозначить и злободневные проблемы текущего дня: из-за недобора пошлины за дорожный сбор в текущем году дорожники не досчитались немалых денежных средств, которые были бы использованы на ремонт и строительство дорог. Пополнение бюджета на ремонт дорог в значительной степени идет именно в зависимости от уплаты данного сбора.

Кто-то платит дорожный сбор, кто-то рискует и ездит без техосмотра, но дорогами пользуются все. Из-за недостаточного финансирования дорожники не отремонтируют километры дорог, которые планировали, а участки неотремонтированных дорог будут подвергнуты разрушению.

Планируем в начале года сделать необходимое, а финансирование не позволяет выполнить задуманное.

Нельзя не затронуть проблемы вандализма, касающиеся дорожной инфраструктуры. Людьми, проявляющими неуважение к обществу, приводятся в негодность информационные знаки, таблички, сигнальные столбики, автобусные остановки, захламляются мусором дороги и места общего пользования.

Дело не только в хулиганских и антисоциальных действиях, ухудшающих внешний вид и санитарное состояние дорог и прилегающих территорий. Знаки первой категории существенно влияют на дорожную безопасность, их отсутствие может иметь трагические последствия для дорожной обстановки. Как любое госимущество, элементы инфраструктуры на дорогах, дорожные знаки нуждаются в бережном отношении. Факты выбрасывания мусора на остановках, полосах отвода, создание свалок вблизи дорог общего пользования, должны беспокоить не только дорожников, но и всех жителей и гостей района. Мы собираем мусор, расходуем немалые средства на наведение порядка на дорогах и придорожных полосах, а могли бы тратить эти деньги на устранение ямочности на дорогах, их грейдирование. Чисто не там, где убирают, а там - где не мусорят. Вопросы культуры и воспитания, в конечном итоге, связаны с экономикой. Большое начинается с малого. Нужно ценить дороги, их инфраструктуру и труд дорожников.

В канун праздника от себя лично, от администрации и профкома ДРСУ-156 хочется поздравить всех дорожников, водителей, всех ветеранов предприятия и отрасли с профессиональным праздником, всех тех, кто заботится о состоянии наших дорог и делает их качественнее и комфортнее. Хочу пожелать, чтобы и ваш жизненный путь был таким же ровным, благополучным и счастливым, прекрасного настроения и бодрости духа всем представителям профессии, больших успехов и надежной стабильности в деятельности, уважения и светлой надежды, благосостояния в доме и семейного счастья. Пускай удача бежит сплошной полосой и никогда не прерывается невзгодами и трудностями.

С профессиональным праздником, дорожники и автомобилисты!

П. ВЛАДИН. Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.