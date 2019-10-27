ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пути, которые мы выбираем

28.10.2019 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Профессиональных праздников в белорусском календаре достаточно много. Но вот о дорожниках мы привыкли вспоминать, тогда, когда автомобиль проваливается в яму на дороге, обувь страдает от некачественного тротуара или когда в час пик из-за ремонта перекрыта дорога, и нужно ехать в объезд. А ведь работники дорожных служб, несмотря на природные катаклизмы, работают в любую погоду, ежедневно дышат пылью и вредными испарениями, подвергают опасности свою жизнь, оставаясь при этом практически "невидимыми".

Пути, которые мы выбираем

Пути, которые мы выбираем

День дорожника - это праздник тех, кто строит транспортные артерии, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, создает надежное и безопасное автомобильное сообщение между населенными пунктами страны. Дороги являются одним из наиболее важных элементов инфраструктуры государства.
Накануне праздника начальник КУП "Гроднооблдорстрой" ДРСУ № 156 Сергей Анатольевич Шуков рассказал о буднях, достижениях и проблемах коллектива.
- Основными задачами ДРСУ №156 являются строительство (реконструкция), капитальный, текущий ремонт и содержание обслуживаемых дорог и дорожных сооружений, обеспечение непрерывного и безопасного движения транспорта, сохранность дорог и дорожных сооружений в технически исправном состоянии, предотвращение их преждевременного износа от воздействия транспортных средств и природных факторов.
Непросто содержать в надлежащем состоянии 697 км. местных автомобильных дорог, из которых имеют асфальтобетонное покрытие 241,861 км., гравийное - 417,801 км., грунтовое - 31,696 км., булыжно-мостовое - 5,656 км, а также являющиеся их неотъемлемой частью 23 моста, 635 водопропускных труб, 36 автопавильонов. Большинство работников ДРСУ - уроженцы Ивьевщины, вполне понятно их усердие ремонтировать и строить дороги, следить за порядком на них. Забота о транспортных артериях своих родных мест идет от души. Каждому хочется сделать все возможное для процветания своей малой родины.
Для строительства, ремонта и содержания дорог создана хорошая производственная база, позволяющая собственными силами производить комплекс работ по содержанию и строительству дорог.
Производственная база в г. Ивье включает в себя ремонтные мастерские, гаражи и навесы для автотранспорта и дорожно-строительной техники, автозаправку, склад товарно-материальных ценностей, покрасочный цех.
В организации имеется установка, которая работает по технологии "Сларри сил". Используется она для устройства защитных слоев асфальтобетонного покрытия. Данной техникой в текущем году был выполнен существенный объем работ на автодорогах Гродненской области, всего 38,205 км.
Здорово выручает в ремонте и содержании автодорог района и области собственный карьер Б. Показь, где производится добыча песчано-гравийных смесей. В карьер доставляется бутовый камень, из которого изготавливается природный щебень.
Солидная нагрузка лежит на асфальтобетонном заводе ДРСУ-156 ст. Гавья, где имеются асфальтосмеситель, склад битумных эмульсий, установки для дробления и мойки щебня.
В рамках государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2017-2020 годы на сентябрь 2019 года выполнен капитальный ремонт 7,252 км дорог и текущий ремонт 29,748 км дорог Ивьевского района. В 2020 году государственная программа будет выполнена в полном объеме.
Коллектив работников ДРСУ-156 - один из самых больших в городе, здесь работают свыше 100 человек.

Пути, которые мы выбираем

Пути, которые мы выбираем

Это люди, преданные своему делу, работающие добросовестно и эффективно. Сформирован костяк управления из знающих специалистов, серьезно и ответственно относящихся к выполнению своих профессиональных обязанностей. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности трудно и представить повседневную жизнь и работу коллектива ДРСУ-156. В последнее время к нам приходит работать молодежь, и как руководитель такой процесс омоложения я только приветствую. Что касается профессиональных навыков, то это дело наживное. Опыт и мастерство нарабатываются непосредственно на дорогах нашего и соседних районов.
Из молодых специалистов хочется отметить Евгения Викторовича Спургяша, влившегося в коллектив два года назад, Артема Викторовича Касперовича, работающего в ДРСУ год после окончания БНТУ. Приходят молодые работники с новыми взглядами, имеющие особое видение проблемы, решающие их с "чистого листа".
Есть старшие товарищи, которые всегда помогут и подскажут, подставят плечо.
Ветеранами дорожного хозяйства ДРСУ № 156 являются люди, отдавшие долгие годы труда в коллективе. Это Иван Брониславович Суботкевич (почетный дорожник 1 степени), Валентина Ивановна Ковальчук (почетный дорожник 2 степени), Нина Петровна Бред, Павел Серафимович Богатко, Эдмунд Владиславович Горбач, Чеслав Казимирович Добролович, Вячеслав Валентинович Ефименко, Галина Генриховна Лопато, Янина Иосифовна Ярошко (награждалась медалью ветеран труда).
Всем ветеранам - признательность и благодарность за их вклад в развитие предприятия.
Можно обозначить и злободневные проблемы текущего дня: из-за недобора пошлины за дорожный сбор в текущем году дорожники не досчитались немалых денежных средств, которые были бы использованы на ремонт и строительство дорог. Пополнение бюджета на ремонт дорог в значительной степени идет именно в зависимости от уплаты данного сбора.
Кто-то платит дорожный сбор, кто-то рискует и ездит без техосмотра, но дорогами пользуются все. Из-за недостаточного финансирования дорожники не отремонтируют километры дорог, которые планировали, а участки неотремонтированных дорог будут подвергнуты разрушению.
Планируем в начале года сделать необходимое, а финансирование не позволяет выполнить задуманное.
Нельзя не затронуть проблемы вандализма, касающиеся дорожной инфраструктуры. Людьми, проявляющими неуважение к обществу, приводятся в негодность информационные знаки, таблички, сигнальные столбики, автобусные остановки, захламляются мусором дороги и места общего пользования.
Дело не только в хулиганских и антисоциальных действиях, ухудшающих внешний вид и санитарное состояние дорог и прилегающих территорий. Знаки первой категории существенно влияют на дорожную безопасность, их отсутствие может иметь трагические последствия для дорожной обстановки. Как любое госимущество, элементы инфраструктуры на дорогах, дорожные знаки нуждаются в бережном отношении. Факты выбрасывания мусора на остановках, полосах отвода, создание свалок вблизи дорог общего пользования, должны беспокоить не только дорожников, но и всех жителей и гостей района. Мы собираем мусор, расходуем немалые средства на наведение порядка на дорогах и придорожных полосах, а могли бы тратить эти деньги на устранение ямочности на дорогах, их грейдирование. Чисто не там, где убирают, а там - где не мусорят. Вопросы культуры и воспитания, в конечном итоге, связаны с экономикой. Большое начинается с малого. Нужно ценить дороги, их инфраструктуру и труд дорожников.
В канун праздника от себя лично, от администрации и профкома ДРСУ-156 хочется поздравить всех дорожников, водителей, всех ветеранов предприятия и отрасли с профессиональным праздником, всех тех, кто заботится о состоянии наших дорог и делает их качественнее и комфортнее. Хочу пожелать, чтобы и ваш жизненный путь был таким же ровным, благополучным и счастливым, прекрасного настроения и бодрости духа всем представителям профессии, больших успехов и надежной стабильности в деятельности, уважения и светлой надежды, благосостояния в доме и семейного счастья. Пускай удача бежит сплошной полосой и никогда не прерывается невзгодами и трудностями.
С профессиональным праздником, дорожники и автомобилисты!

П. ВЛАДИН. Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профессиональных праздников в белорусском календаре достаточно много. Но вот о дорожниках мы привыкли вспоминать, тогда, когда автомобиль проваливается в яму...
 
Новости дня
Новости разные
 
Автомобиль сбил женщину в Шумилинском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика