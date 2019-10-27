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Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

28.10.2019 09:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств и наук вручила режиссеру Дэвиду Линчу почетную премию «Оскар». Режиссера наградили за выдающийся вклад в кинематограф.

Сообщение об этом опубликовано в Twitter Американской академии киноискусств. Церемония награждения состоялась в Лос-Анджелесе.

Сам Линч был немногословен в связи с врученной ему наградой. «У вас очень интересный вкус», - коротко отметил он.

В отличие от других наград Американской киноакадемии, почетный «Оскар» присуждается не всеми ее членами, а лишь советом управляющих организаций. Вместе с Дэвидом Линчем почетных «Оскаров» были удостоены итальянский режиссер Лина Вертмюллер и американский актер Уэс Стьюди. Актриса Джина Дэвис получила награду имени Джина Хершолта, которую вручают за выдающийся вклад в дело гуманизма.

Дэвид Линч — представитель американского независимого кино.

Одними из наиболее известных картин Линча является фильм 1980 года «Человек-слон», снятый в 1986-м «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв» (2001 год). Популярным режиссер стал и благодаря сериалу «Твин Пикс», который вышел на экраны в 1990 году.

 
 
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Американская академия кинематографических искусств и наук вручила режиссеру Дэвиду Линчу почетную премию «Оскар». Режиссера наградили за выдающийся вклад в...
 
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