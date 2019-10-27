17 ноября в нашей стране пройдут выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания. В преддверии этого события мы поинтересовались у смолевичан: какими качествами, на их взгляд, должен обладать депутат?
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ОПРОС: Какими качествами должен обладать депутат?
28.10.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
17 ноября в нашей стране пройдут выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания. В преддверии этого события мы поинтересовались у смолевичан: какими качествами, на их взгляд, должен обладать депутат?
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17 ноября в нашей стране пройдут выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания. В преддверии этого события мы поинтересовались у смолевичан:...
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