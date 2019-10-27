А вы правильно едите яблоки? 7 важных советов от диетологов

Источник материала: Новости Хотимска

Яблоки – бесспорно одни из самых полезных фруктов в нашем каждодневном рационе. Тем более в холодное время года, когда наличие овощей и свежих фруктов не радует изобилием. Но, как оказывается, качество усвоения витаминов, и польза зависит о того, как и когда мы едим плоды. Как правильно есть яблоки, рассказали учёные из Института питания.

1. Чтобы витамины лучше усваивались, яблоки нужно есть в цельном виде.

Тереть на тёрке или нарезать ножом на дольки не рекомендуется, так как на воздухе, особенно при контакте с металлом, окисляется аскорбиновая кислота. Этим объясняется потемнение мякоти. Коричневый цвет – показатель большого содержания фруктовых кислот, а не железа, как принято считать.