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В Браславском районе легковушка столкнулась с мотоблоком
28.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Браславском районе автомобиль Dodge столкнулся с мотоблоком, водитель последнего умер в больнице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию, размещенную в официальном аккаунте ГАИ Витебска во «ВКонтакте».
Инцидент произошел 25 октября около 14.00. Двигаясь по автодороге Р3 Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвии, 33-летний водитель автомобиля Dodge врезался в движущийся в попутном направлении мотоблок под управлением 28-летнего жителя Браславского района, рассказали в ГАИ.
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В Браславском районе автомобиль Dodge столкнулся с мотоблоком, водитель последнего умер в больнице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию, размещенную в...
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