В Браславском районе легковушка столкнулась с мотоблоком

Источник материала: Новости Хотимска

В Браславском районе автомобиль Dodge столкнулся с мотоблоком, водитель последнего умер в больнице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию, размещенную в официальном аккаунте ГАИ Витебска во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 25 октября около 14.00. Двигаясь по автодороге Р3 Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвии, 33-летний водитель автомобиля Dodge врезался в движущийся в попутном направлении мотоблок под управлением 28-летнего жителя Браславского района, рассказали в ГАИ.