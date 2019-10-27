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В Браславском районе в ДТП пострадала 12-летняя девочка
28.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Браславском районе Витебской области в ДТП пострадала 12-летняя девочка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию УВД Витебского облисполкома с соцсетях.
Авария произошла днем 26 октября на автодороге Браслав — Плюсы — Слободка. 57-летний водитель автомашины Skoda при встречном разъезде с трактором зацепил обочину и съехал в кювет. В результате ДТП пострадала 12-летняя девочка, которая находилась в автомобиле Skoda. С травмами она была доставлена в Браславскую ЦРБ.
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В Браславском районе Витебской области в ДТП пострадала 12-летняя девочка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию УВД Витебского облисполкома с соцсетях. Авария...
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