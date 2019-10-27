|
Премьер-министры Беларуси и Сербии обсудили выполнение договоренностей о поставках техники в Белград
28.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил с премьер-министром Сербии Аной Брнабич выполнение договоренностей о поставках белорусской техники в Белград. Встреча состоялась 25 октября в Москве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства.
По словам Сергея Румаса, Сербия для Беларуси не только важный экономический партнер, но и друг, взаимоотношения между странами развиваются динамично, о чем говорит растущий товарооборот.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министры Беларуси и Сербии обсудили выполнение договоренностей о поставках техники в Белград
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил с премьер-министром Сербии Аной Брнабич выполнение договоренностей о поставках белорусской техники в Белград....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)