Премьер-министры Беларуси и Сербии обсудили выполнение договоренностей о поставках техники в Белград

Источник материала: Новости Хотимска

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил с премьер-министром Сербии Аной Брнабич выполнение договоренностей о поставках белорусской техники в Белград. Встреча состоялась 25 октября в Москве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства.

По словам Сергея Румаса, Сербия для Беларуси не только важный экономический партнер, но и друг, взаимоотношения между странами развиваются динамично, о чем говорит растущий товарооборот.