РЕПОРТАЖ: Более половины жителей Могилевской области стали участниками переписной кампании

Источник материала: Новости Хотимска

В Беларуси 4 октября началась перепись населения. До 18 октября у жителей страны была возможность ответить на вопросы самостоятельно через интернет. Сейчас проходит самая активная фаза: к работающим на стационарных участках подключились переписчики, которые опрашивают респондентов по домам. Корреспонденты БЕЛТА поинтересовались особенностями нынешней переписной кампании, а также поработали вместе с переписчиками в Могилеве и Костюковичах.