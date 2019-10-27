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РЕПОРТАЖ: Более половины жителей Могилевской области стали участниками переписной кампании
28.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Беларуси 4 октября началась перепись населения. До 18 октября у жителей страны была возможность ответить на вопросы самостоятельно через интернет. Сейчас проходит самая активная фаза: к работающим на стационарных участках подключились переписчики, которые опрашивают респондентов по домам. Корреспонденты БЕЛТА поинтересовались особенностями нынешней переписной кампании, а также поработали вместе с переписчиками в Могилеве и Костюковичах.
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В Беларуси 4 октября началась перепись населения. До 18 октября у жителей страны была возможность ответить на вопросы самостоятельно через интернет. Сейчас...
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