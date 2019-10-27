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Алексиевич и еще более 200 человек подписали письмо в поддержку главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

28.10.2019 09:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 200 писателей, актеров, режиссеров, журналистов, политиков подписали письмо в поддержку главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, арестованного по обвинению в педофилии.

Авторы обращения, поступившего в редакцию «Медузы», считают, что Дмитриева «пытаются уничтожить» из-за того, что историк искал места захоронения жертв сталинского террора, пишет "Медуза".

Подписавшие письмо отметили, что в СМИ организована «грязная» кампания в отношении Дмитриева, направленная на то, чтобы возбудить ненависть против историка и оказать давление на суд. «Самое страшное, что для достижения этих неправедных целей ломается судьба ребенка, которому подобной „защитой ее интересов“ нанесены и наносятся, возможно, непоправимые душевные травмы», — сказано в обращении.

Письмо подписали более 200 человек. Среди них — лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, актрисы Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова и Инна Чурикова, художник Андрей Бильжо, музыканты Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, режиссеры Андрей Звягинцев и Александр Сокуров, писатели Григорий Чхартишвили, Людмила Улицкая и Джонатан Литтелл, телеведущий Владимир Познер, издатель Ирина Прохорова.


Полностью текст обращения можно прочесть на сайте «Новой газеты».

«Призываем общественность, экспертное сообщество, СМИ продолжать пристально следить за делом Юрия Дмитриева и не позволить силовикам Карелии расправиться с достойным гражданином России, который посвятил тридцать лет своей жизни восстановлению и сохранению памяти о наших согражданах и гражданах иных государств, безвинно погибших во времена „Большого террора“ — сталинских массовых репрессий 1937–1938 годов. И не позволить замолчать и извратить трагические страницы истории России», — говорится в письме.
 
 
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Более 200 писателей, актеров, режиссеров, журналистов, политиков подписали письмо в поддержку главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, арестованного по...
 
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