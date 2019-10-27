Алексиевич и еще более 200 человек подписали письмо в поддержку главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

"Медуза" . Авторы обращения, поступившего в редакцию «Медузы», считают, что Дмитриева «пытаются уничтожить» из-за того, что историк искал места захоронения жертв сталинского террора, пишет





Подписавшие письмо отметили, что в СМИ организована «грязная» кампания в отношении Дмитриева, направленная на то, чтобы возбудить ненависть против историка и оказать давление на суд. «Самое страшное, что для достижения этих неправедных целей ломается судьба ребенка, которому подобной „защитой ее интересов“ нанесены и наносятся, возможно, непоправимые душевные травмы», — сказано в обращении.





Письмо подписали более 200 человек. Среди них — лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, актрисы Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова и Инна Чурикова, художник Андрей Бильжо, музыканты Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, режиссеры Андрей Звягинцев и Александр Сокуров, писатели Григорий Чхартишвили, Людмила Улицкая и Джонатан Литтелл, телеведущий Владимир Познер, издатель Ирина Прохорова.









«Новой газеты» . Полностью текст обращения можно прочесть на сайте





«Призываем общественность, экспертное сообщество, СМИ продолжать пристально следить за делом Юрия Дмитриева и не позволить силовикам Карелии расправиться с достойным гражданином России, который посвятил тридцать лет своей жизни восстановлению и сохранению памяти о наших согражданах и гражданах иных государств, безвинно погибших во времена „Большого террора“ — сталинских массовых репрессий 1937–1938 годов. И не позволить замолчать и извратить трагические страницы истории России», — говорится в письме.