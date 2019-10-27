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Что может измениться после парламентских выборов

28.10.2019 08:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Избирательная кампания в Палату представителей приближаются к финалу. Какой итог может устроить основных игроков.

Что может измениться после парламентских выборов
Президент Беларуси Александр Лукашенко делал «разновекторные» высказывания о том, как должны пройти выборы. С одной стороны, «Нам сегодня нет необходимости... уж слишком подпрыгивать и себя показывать. Кто нас не знает? Знают и меня, и власть, и парламент. Поэтому надо ровно и аккуратно подойти к выборам, провести их достойно».

С другой стороны, 16 сентября на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко Лукашенко сказал: «Если у нас существуют настоящие оппозиционные партии – и они должны выдвигать своих кандидатов и защищать их в ходе предвыборной кампании. Это тоже очень важно. Парламент должен представлять все слои нашего общества».

А с третьей: «Выборы всегда были в Беларуси праздником. Мы должны организовать этот процесс как праздничный, но не забывать о том, что это выборы, что мы избираем представителей в парламент».

Ну и как бы итог: «Сегодняшняя предвыборная вакханалия, иначе ее не назовешь, перед парламентскими выборами говорит о том, что это просто репетиция президентских выборов».

Организаторы выборов в Беларуси – бюрократы, и они будут делать ровно то, что им сказало начальство. Но что оно сказало? В целом Лукашенко дал почти точные указания.

По его словам, около 30-35% нынешнего состава Палаты представителей снова должны побороться за депутатский мандат. Пошли 34 депутата, зарегистрированы кандидатами в депутаты 32. Это чуть меньше, чем просил президент, всего лишь 29% от 110 мест в Палате представителей, но два отсеянных депутата (Елена Анисим и Анна Канопацкая) проходили в расчетах как оппозиция, по ним отдельный разговор. Впрочем, и в действующем созыве перешедших из «старого» всего лишь 24,55%.

По мнению Лукашенко, надо поддерживать женщин, выдвигающих свои кандидатуры. «Мы уже убедились: треть в парламенте женщин – это стабильный парламент», – сказал президент спикеру «старой» Палаты представителей. Этот показатель в общей сложности сохраняется от созыва к созыву (в действующем созыве 34,55%), поэтому гендерные пропорции среди депутатов нового созыва скорее всего сохранятся.

Как разные группы населения представлены в данной электоральной кампании и в «старом» составе Палаты представителей?





Как видим, действующий состав Палаты представителей не представляет все слои населения. В новом же ситуация должна быть исправлена как минимум с двумя социальными группами, прямо упомянутыми в беседе Лукашенко с Андрейченко: «Парламент должен представлять все слои нашего общества, чтобы не было разговоров, что у молодежи там нет представительства или у стариков своих депутатов». Что касается молодежи, то практически по всем озвученным прогнозам мандат получит «Мисс Беларусь» в 2018 году Мария Василевич, а также некоторые функционеры БРСМ. Вот пожилых людей со статусом пенсионера скорее всего в Овальном зале не появится, так как получающие мандаты депутатов на момент избирательной кампании обычно поднимают на щит другие свои статусы.

Есть ли место для оппозиции

После отказе в регистрации кандидатами Анисим и Канопацкой в околополитические круги вернулся традиционный прогноз, что новый состав Палаты представителей будет стерильным – без единого представителя оппозиции. Это вполне возможно, если действительно рассматривать парламентские выборы исключительно как репетицию президентских. Глава государства пока не намерен уходить со своей должности и ему не нужны в ходе предстоящих в 2020 году выборов дополнительные проблемы от оппозиционеров с депутатским мандатом, которые могут задавать неудобные вопросы, проводить встречи с избирателями, обладают неприкосновенностью и могут добиваться права выступления в госСМИ.

По итогам регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей в 22 округах из 110 нет оппозиционных кандидатов. Впрочем, в 12 округах оппозиционеры и не подавали документы на регистрацию. Так что с точки зрения наличия альтернативных кандидатов ситуация изменилась не принципиально – она лишь ухудшилась. В 73 округах можно с высокой степенью предсказать кому достанется депутатский мандат и это не оппозиционные кандидаты.

Потенциальная интрига есть в Купаловском избирательном округе № 95 Минска. Здесь на новый срок баллотируется депутат Татьяна Сайганова. Она выдвинута Белорусской патриотической партией, проявляла активность как член «Белой Руси», но особого административного веса в президентской вертикали не имеет – до 2016 года работала заместителем гендиректора по производству ОАО «Коммунарка».

По этому округу также идет председатель Партии БНФ Григорий Костусев, который лично знаком с Лукашенко и не воспринимается последним в качестве врага. Кроме того через суд добился регистрации в качестве кандидата в этом округе председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко.

Особенность данного округа в том, что к нему приписаны зарубежные избирательные участки, поэтому государственной пропаганде будет не сложно обосновать победу любого идеологически чуждого кандидата.

На момент написания текста еще сохранялась возможность регистрации кандидатами решением суда Анисим и Канопацкой.

Увеличится ли роль партий в новом созыве Палаты представителей

18 октября при посещении Академии управления при президенте Лукашенко заявил: «Я хочу, чтобы парламент и депутаты были более активными... Надо, чтобы и у депутатов бурлило, чтобы они бросались вперед и защищали каждый своего избирателя, а в целом – народ Беларуси и наше государство. Может быть, и не нужно президента каждый раз выпихивать вперед».


Президент не исключил, что в будущем политические партии будут играть более значимую роль в парламентской жизни: «Мы к этому еще придем, но придем красиво. Партии эти должны сформироваться. Новые люди, новые идеи. На их основании сформируются и партии. Такая моя точка зрения. Но принимаю другие варианты, изучаю их. И если так случится, что мне придется заниматься этим партийным строительством (скорее всего, мы к этому подходим), я это делать буду. Это нормальный процесс, когда люди видят разные партии, разных людей, а не только одну личность или несколько человек. Придем мы к этому. Это важный вопрос».

Не менее важный вопрос: о каком будущем президент говорит, насколько оно отдалено от настоящего. На минувших парламентских выборах в 2016 году лишь 16 мандатов из 110 достались членам партий. Больше всего – 8 – лояльной властям Коммунистической партии Беларуси. Это на два мандата меньше, чем необходимо для регистрации депутатской группы в Палате представителей.

Партийные фракции регламентом не предусмотрены, а депутатская группа – вершина институализации группы интересов в действующем законодательном органе, но и та, как видим, для партий пока недостижима.

Сейчас представители Федерации профсоюзов, «Белой Руси» и БРСМ заявили намерении создать в новом составе депутатскую группу (не понятно что мешало им это делать в «старом» созыве).

Рассмотрим партийный состав кандидатов в депутаты.




В таблице 2 третий столбец не сходится со вторым, так как члены нескольких партий выдвигались путем сбора подписей и от трудовых коллективов.

Некоторые шансы на создание депутатской группы имеют провластные партии КПБ, БПП и РПТС, которые уже имеют депутатов в действующем созыве. Это будет возможно, если организаторы выборов получат указание заняться партийным строительством. Судя по всему на данный момент такого указания нет. «Партии, которые поддерживают власть, они при этом не у власти... Почему так складывается? Потому что имеется... «Белая Русь» как партия власти. Зачем какие-то партии-дублеры, если есть «Белая Русь»?», – откровенно признал философ Петр Петровский, эксперт аналитического центра общественного объединения «Белая Русь».
 
Теги: Минск
 
 
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Избирательная кампания в Палату представителей приближаются к финалу. Какой итог может устроить основных игроков.
 
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