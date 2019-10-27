﻿ В США рассказали, как ликвидировали лидера ИГИЛ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США рассказали, как ликвидировали лидера ИГИЛ

28.10.2019 08:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министр обороны Марк Эспер и вице-президент Майк Пенс сообщили, что для спецоперации против лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади использовали разведданные, на основе которых президент Дональд Трамп выбирал приемлемый вариант действий.

По их словам, США еще в четверг предполагали, что лидер террористов будет находиться в одном из зданий Идлиба, где он и был найден, передает "Голос Америки".

В субботу утром американцы получили данные, которые и использовали для проведения операции.

Представитель федерального правительства сообщил службе новостей, что ликвидация главаря "Исламского государства" происходила из базы Штатов в Ираке. Военные совершили полет на вертолетах продолжительностью чуть больше часа, чтобы добраться до места, где находился Багдади.


Американцы намеревались захватить лидера террористов живым, однако готовы были его убить при необходимости.

Во время операции, Багдади предложили сдаться, но он отказался. Он спустился под землю, и, вероятно, взорвал на себе пояс смертника.

Американские военные, принимавшие участие в ликвидации Багдади, получили две незначительных травмы, но уже вернулись на службу.
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр обороны Марк Эспер и вице-президент Майк Пенс сообщили, что для спецоперации против лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Зачем идти замуж, если все, что было нужно от мужчины, ты уже получила?» О роли женщины в русских сказках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика