Эксперт: Беларусь через ЕАЭС может быть втянута в экономическую войну против Украины

"Завтра твоей страны" . Александр Лукашенко часто выступает с критикой различных интеграционных структур на территории бывшего Советского Союза. Это касается как «союзного государства» с Россией, так и других «объединений», включая ЕАЭС и ОДКБ, пишет





— Двадцать лет не действовал договор с очень серьезными последствиями, которые закладывались в него по реализации, — отмечает методолог Владимир Мацкевич. — И когда одна из сторон неожиданно начинает требовать его исполнения, для другой — это довольно тяжелая процедура. Россия требует, чтобы были выполнены положения союзного договора, а Лукашенко хочет исключительно преференций или снижения цен на энергоносители, погашения потерь от налогового маневра и компенсацию за диверсию или аварию с некондиционной нефтью с превышением хлора. Но и отказаться от этого Лукашенко не может.





— Является ли участие Беларуси в интеграционных структурах, в том же ЕАЭС, попыткой противодействия России?





— Россия и создает эти структуры, она заинтересована в их существовании, чтобы так или иначе определять экономическую, военную политику в этих государствах. И сейчас через ЕАЭС Беларусь, как и другие участницы этого объединения, может быть втянута в экономическую войну против Украины. Они, унифицируя налоговое законодательство, препятствуют торговле с Украиной на всем пространстве Евразийского экономического союза. Я показывал протоколы заседания совместной временной белорусско-украинской комиссии по торговле, где белорусская сторона прямым текстом заявляет, что она не имеет полномочий определять тарифы и цены на поставку металлопроката разных видов с Украины, поскольку эта продукция поставляется уже не на территорию суверенной страны, а на таможенную территорию ЕАЭС.





Никому, кроме России, в стратегическом плане эти союзы не выгодны, они не в интересах этих стран.





Но для каждой страны существует некая кратковременная проблема, неприятность, из-за которой она вынуждена вступать в эти союзы, держаться в них, и если не находит в себе политической воли и экономических условий, чтобы выйти, то она вынуждена в них пребывать и подчиняться российскому политическому диктату.













— Можно ли себе представить, что Минск будет игнорировать договоренности, достигнутые в рамках этих интеграционных образований?





— Вряд ли. С осени 2018 года Россия настойчиво требует выполнения союзного договора. Беларусь поставлена в условия, когда она вынуждена идти на дополнительные соглашения, которые будут способствовать реализации положений союзного договора, включая создание наднациональных структур и унификацию законодательства Беларуси и России в разных сферах.





Нельзя думать, что такой саботаж, игнорирование положений договоров будет продолжаться и дальше. Сейчас Россия заинтересована, чтобы они выполнялись.





Если Минск будет сопротивляться, то это чревато некоторыми осложнениями во взаимной торговле. Но именно некоторыми, потому что России самой необходимо продавать и нефть, и газ. Она вынуждена считаться с мировой конъюнктурой. Но кратковременные трудности могут быть созданы.





Здесь все зависит от политической воли: готова ли Беларусь стоять на своем или же сейчас, накануне президентских выборов для Лукашенко повышение тарифов на энергоносители, налоговый маневр создают дополнительные сложности для поддержания так называемого социального контракта, некоего уровня жизни в стране. Если Лукашенко это пугает, а судя по всему, это очень пугает, он будет вынужден пойти на углубление интеграции, понимая все неприятности, которые это несет в краткосрочной и долгосрочной перспективе.