﻿ Кандидат от оппозиции побеждает на выборах президента Аргентины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кандидат от оппозиции побеждает на выборах президента Аргентины

28.10.2019 08:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Перонист Фернандес набирает около 48 процентов голосов. Действующий президент либерал Макри получает 40,4 процента и уже поздравил соперника с победой. Выборы прошли на фоне рецессии и высокой инфляции.

В Аргентине в воскресенье, 27 октября, прошли выборы президента. По итогам обработки 96 процентов избирательных протоколов на них побеждает кандидат от оппозиции Альберто Фернандес. Он набирает около 48 процентов голосов, а действующий президент, либерал Маурисио Макри - 40,4 процента. Явка составила 80,86 процента избирателей. Кроме того, жители республики выбирали 24 сенаторов и 130 членов Палаты депутатов, а в ряде провинций страны прошли выборы губернаторов.

Законодательство республики требует для победы на президентских выборах заручиться поддержкой не менее 45 процентов проголосовавших. Кандидат может победить и при получении 40 - 45 процентов голосов, если ближайший конкурент отстает не менее чем на 10 процентных пунктов.

Макри уже признал свое поражение и поздравил Фернандеса. В свою очередь, кандидат от оппозиции заявил о намерении обсудить передачу власти с нынешним президентом и сотрудничать с ним в дальнейшем. Фернандеса называют перонистом. Эта политическая идеология считается в Аргентине альтернативой неолиберализму.


Предполагаемого вице-президента Киршнер обвинили в коррупции


Победа Фернандеса означает, что Кристина Фернандес де Киршнер, занимавшая пост главы государства с декабря 2007 по декабрь 2015 года, станет вице-президентом. Она шла на выборы в связке с оппозиционным кандидатом.

Ранее в адрес Киршнер были выдвинуты обвинения в коррупции. Экс-президент в настоящее время является депутатом Сената и защищена парламентской неприкосновенностью от ареста, но не от судебного преследования. Киршнер вменяется в вину участие в преступном сговоре с целью получения взяток. Речь идет об общей сумме в 140 миллионов евро, незаконно полученных в 2005-2015 годах.

Экономика Аргентины второй год подряд страдает от рецессии. Инфляция превышает 50 процентов. В 2018 году Международный валютный фонд выдал республике кредит в 57 млрд долларов США. Многие инвесторы опасаются возвращения Киршнер в высший эшелон власти, поскольку она выступает за протекционистскую экономическую политику.
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перонист Фернандес набирает около 48 процентов голосов. Действующий президент либерал Макри получает 40,4 процента и уже поздравил соперника с победой. Выборы...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Великобритании ушел из жизни писатель Владимир Буковский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика