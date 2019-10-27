﻿ «Шахтер» и БАТЭ сыграли вничью: «Динамо» Брест без пяти минут чемпион. 21.by
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«Шахтер» и БАТЭ сыграли вничью: «Динамо» Брест без пяти минут чемпион

28.10.2019 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

БАТЭ очень близок к тому, чтобы впервые за 12 лет потерять чемпионство.

Времени догнать «Динамо» Брест все меньше. Команда Марцела Лички даже в очень сложных матчах не позволяет себе осечек и выгрызает победы, пишет tribuna.com.

Сегодня борисовчанам, что бы действительно остаться в игре, нужно было преодолеть «Шахтер», который тоже еще не потерял шансы на титул. В Солигорске команды зарубились знатно.


Начало поединка было скучным. Чувствовалось, как футболисты боятся оступиться. Раскрепостились команды ближе к концу первого тайма, когда забил БАТЭ. После неудачного углового мяч снова подобрал Игорь Стасевич и закрутил в штрафную. Мяч, никого не коснувшись, попал в сетку.

После перерыва развернулся настоящий триллер. На 51-й минуте Николай Януш протащил мяч в штрафную и прострелил во вратарскую – Дарко Бодул замкнул.


Через десять минут БАТЭ вновь вышел вперед. Дмитрий Бессмертный подхватил ничейный мяч на правом фланге и навесил в штрафную. Неманя Милич воспользовался неразберихой в обороне «горняков» и отправил мяч точно в угол ворот.

Но «Шахтер» так просто не сдался. Снова солигорчан выручил супер-Януш. После подачи с углового выскочил выше всех и забил.


Буквально сразу Николай мог выводить «Шахту» вперед: ворвался в штрафную, перебросил вратаря, но не попал в ворота.

2:2 – счет, который устраивает только Брест. У «Шахтера» стало 55 очков (и «игра» с минским «Торпедо» в запасе), у БАТЭ – 58 (и матч с «Дняпром» в запасе), у Бреста – 67 баллов. Чтобы взять титул брестчанам нужно взять всего семь очков в четырех матчах. В случае равенства очков после последнего тура, будет сыгран «золотой матч». В заключительных турах «Динамо» сыграет дома с «Шахтером», на выезде против «Ислочи», дома с «Витебском» и в гостях у минского «Динамо».
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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БАТЭ очень близок к тому, чтобы впервые за 12 лет потерять чемпионство.
 
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