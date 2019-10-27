«Шахтер» и БАТЭ сыграли вничью: «Динамо» Брест без пяти минут чемпион

tribuna.com . Времени догнать «Динамо» Брест все меньше. Команда Марцела Лички даже в очень сложных матчах не позволяет себе осечек и выгрызает победы, пишет





Сегодня борисовчанам, что бы действительно остаться в игре, нужно было преодолеть «Шахтер», который тоже еще не потерял шансы на титул. В Солигорске команды зарубились знатно.









Начало поединка было скучным. Чувствовалось, как футболисты боятся оступиться. Раскрепостились команды ближе к концу первого тайма, когда забил БАТЭ. После неудачного углового мяч снова подобрал Игорь Стасевич и закрутил в штрафную. Мяч, никого не коснувшись, попал в сетку.





После перерыва развернулся настоящий триллер. На 51-й минуте Николай Януш протащил мяч в штрафную и прострелил во вратарскую – Дарко Бодул замкнул.









Через десять минут БАТЭ вновь вышел вперед. Дмитрий Бессмертный подхватил ничейный мяч на правом фланге и навесил в штрафную. Неманя Милич воспользовался неразберихой в обороне «горняков» и отправил мяч точно в угол ворот.





Но «Шахтер» так просто не сдался. Снова солигорчан выручил супер-Януш. После подачи с углового выскочил выше всех и забил.







