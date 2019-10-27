Минское «Динамо» потерпело восьмое подряд поражение в КХЛ

Уже на первых минутах матча Андрей Степанов вывел «зубров» вперед. После этого гости провели несколько опаснейших атак, но надежная игра Юнаса Энрота позволила минчанам уйти на перерыв лидерами.

А на 30-й минуте Артем Демков, реализовав большинство, сделал счет 2:0. Увы, удержать преимущество минчане не смогли. Во втором и третьем периодах они пропустили по шайбе в меньшинстве после необязательных удалений, а сами не смогли реализовать двухминутное большинство 5 на 3.





В овертайме Юнас Энрот несколько раз спас команду, но с броском Кугрышева под перекладину швед, отразивший за матч 35 бросков, справиться не смог.