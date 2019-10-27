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Министр труда назвала среднее время поиска работы в Беларуси

28.10.2019 07:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Безработные беларусы в среднем ищут работу семь месяцев. Такую цифру в «Главном эфире» на беларусском телевидении назвала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

По ее словам, зарегистрированная безработица в этом году держится на уровне 0,3%, по последним данным, упала ниже 4% безработица по методике МОТ, пишет reform.by

«Еще не могу не сказать, очень важно для человека, и очень важно для нас, регуляторов сферы труда, это средний период поиска работы. Самое главное, чтобы человек, который потерял работу, эту работу быстро нашел. Последние данные — это почти 7 месяцев, в то время как прошлый год — это почти 8 месяцев. Конечно, есть такие тревожные цифры, как длительный поиск работы больше года. Это длительная безработица. Текущий год это 20% от безработных, которые искали работу больше года, в то время как прошлый год это более 23%», — сказала Ирина Костевич.

В этом году напряженной считается ситуация на рынке труда в 53 регионах Беларуси. По словам министра положение в них улучшается.


«В 2019 году это 53 региона, которые попали в этот перечень. На протяжении этого года мы наблюдаем, что улучшается ситуация в этих регионах. Почти 80% из этого перечня, из 53 регионов, улучшили свою ситуацию на рынке труда. В 2020 году, однозначно могу сказать, что это перечень будет сокращен», — добавила она.

По словам Ирины Костевич в государственную службу занятости ежегодно обращается около 200 тыс. человек. Кроме нее, услуги по поиску работы беларусам предоставляет 163 частных агентства.

Министр отметила, что за первое полугодие в стране было создано более 30 тыс. рабочих мест. Половина из них пришлась на крупные предприятий. При этом распределение по видам деятельности иное. Около 30% новых рабочих мест приходятся на сферу производства, 70% — на услуги.
 
 
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Безработные беларусы в среднем ищут работу семь месяцев. Такую цифру в «Главном эфире» на беларусском телевидении назвала министр труда и социальной защиты Ирина...
 
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