Горки вслепую. Каково незрячим передвигаться по улицам нашего города

Источник материала: Горецкий вестник

Закройте глаза и попробуйте пройти хотя бы полсотни метров по оживленной улице. Вряд ли вам удастся сделать это с непривычки. Нашим героям приходится так передвигаться каждый день. Вместе с незрячими и слабовидящими жителями Горок мы прошли по центру, чтобы понять — каково без зрительного контроля перемещаться по неприспособленному для этого городу.





«Ежегодно мы изучаем безбарьерную городскую среду, даем свою оценку и указываем на недостатки», — говорит председатель горецкой организации «Белорусского товарищества инвалидов по зрению» Сергей Григорьев. «Мероприятия в рамках месячника «Человек с белой тростью» призваны привлечь внимание местной власти и населения к проблемам этой категории граждан», — добавляет специалист по социальной работе отделения дневного пребывания для инвалидов в РЦСОН Валентина Покровская. Заведующая отделением Оксана Струкова показывает план мероприятий: раздача листовок, юридические консультации, круглый стол, работа информбюро, мониторинг инфраструктуры Горок.





«Вот в Минске и других городах, например, уже запустили «Крокі на гукі», — рассказывает Сергей Григорьев о первой в Беларуси звуковой навигационной системе для людей с инвалидностью. В основе проекта — маячки на городских объектах, которые помогают незрячим ориентироваться. Система не только облегчает поиск нужного здания, но и объясняет, где находится дверь, какой высоты ступеньки, есть ли тамбур. Все, что нужно, — скачать на смартфон специальное приложение и слушать подсказки электронного помощника. Для нашего города все это пока в диковинку.





А часто ли вы слышите, как в горецком общественном транспорте объявляют остановки? Это ещё одна насущная проблема слепых, которую не видят зрячие. И таких неочевидных для нас трудностей множество: высокие бордюры, выбоины в тротуаре, равнодушные прохожие — любое препятствие может превратиться в ловушку. Как, например, узнать, что нужный автобус приехал? Приходится спрашивать у людей на остановке. А если никого нет рядом?





«Дело не только в нехватке денег на развитие безбарьерной среды, — рассуждает Григорьев. — Важно, как люди вообще ведут себя с незрячими и слабовидящими. Готовы ли уделить время? Часто им попросту не до нас, это можно понять». В качестве примера он приводит отношение к человеку с белой тросточкой в магазине: все зависит от внимательности конкретного продавца. «Бывают случаи, когда на просьбу помочь с покупкой отвечают: вы что слепой, там все написано», — улыбается Александр Шестаков.





Оптимизм Сергея Григорьева по поводу помощи гаджетов Александр не слишком разделяет: «Если хоть немножечко видишь, как я, эти устройства могут помочь, да. А если полностью слепой, это уже не так эффективно. Все равно из дома выходить одному без сопровождения опасно». Александр рассказывает, что на улице Советской ему постоянно приходится обходить по проезжей части припаркованные на тротуаре машины возле некоторых торговых объектов.





Правда ли, что незрячие могут пересекать дорогу в любом месте? «Это действительно так, — подтверждает Сергей Григорьев. — В том числе и вне пешеходных переходов, водитель должен уступить дорогу пешеходу — инвалиду по зрению, подающему сигнал тростью». Воспользоваться этим преимуществом участники прогулки не решились — перекресток Якубовского и Сурганова переходят на зеленый свет, так как здесь работает звуковой оповещатель.





Год назад Шестаков уже обращал внимание, что банкоматам города не хватает входа для наушников, а возле «Беларусбанка» на Куйбышева нужно сделать переход. Спрашиваем у Валентины Покровской: что изменилось в горецкой инфраструктуре по следам прошлогоднего мониторинга? Для лучшей видимости обозначены краской ступеньки в центре продаж A1 возле Дома быта. «Еще мы сегодня будем раздавать памятки работникам торговли, — говорит Оксана Струкова. — Там написано, как нужно вести себя с незрячими покупателями. Также есть инструкции для кондукторов и водителей».





В Беларуси, по некоторым данным, около 100 тысяч незрячих и слабовидящих. Часть из них живет в Горках. И чтобы эти люди не чувствовали себя здесь чужеродно, нужно перестать игнорировать очевидные проблемы с их адаптацией.

Сергей Владимиров