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20% безработных в Беларуси ищут работу больше года
28.10.2019 09:47 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
По словам министра, в 2019 году 20% безработных искали работу больше года, в то время как в прошлом году - более 23%.
Перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2019 год включает 53 региона. «На протяжении нынешнего года мы наблюдаем, что ситуация улучшается в этих регионах. Почти 80% из перечня 53 регионов улучшили свою ситуацию на рынке труда», - сообщила министр в интервью «Беларусь 1».
Министерство труда и соцзащиты приступает к формированию списка проблемных регионов на 2020 год. Этот перечень однозначно будет сокращен, сообщает
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Статистические данные по белорусскому рынку труда представила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
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