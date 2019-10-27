Смотрим и удивляемся: диковинные автомобили Токийского мотор-шоу

Источник материала: Tut.by

Проводимое раз в два года в Токио автошоу всегда пестрит на необычные, а порой и просто бесшабашные концепты японских разработчиков, у которых свой оригинальный взгляд на то, каким должен быть автомобиль будущего. В последнее время компании из страны восходящего солнца проводят эксперименты с безвредными для окружающей среды автомобилями, зачастую являя на свет милые и забавные машинки.

Особый интерес для японцев представляет компания Daihatsu — ключевой игрок на домашнем рынке кей-каров, то есть небольших городских машинок с малокубатурными моторами, относящихся к льготной категории.



Daihatsu Waku Waku

Как и два года назад , токийская экспозиция дочерней фирмы Toyota оказалась богатой на новые идеи. Их суть сводится примерно к одному — как в жестко ограниченных габаритах кей-кара можно создать максимально вместительный автомобиль.



Daihatsu Waku Waku

Среди показанных на выставке новых шоу-каров Daihatsu, наибольшие шансы на серийное воплощение, пожалуй, у Waku Waku (такое выражение в японском языке используется для обозначения состояния вдохновения) с пластиковым обвесом и внедорожными бамперами — машина с таким названием со временем может переродиться в соперники тому же Suzuki Jimny. Что скрывается под капотом Waku Waku, компания не заявила.



Daihatsu Wai Wai



Daihatsu Wai Wai

Оснащенный гибридной установкой концептуальный Wai Wai представляет собой еще одну попытку Daihatsu сделать на отведенной кей-кару площади просторную и удобную машину — салон миниатюрного однообъемника располагает тремя рядами тонких раскладных сидений-лавочек, рассчитанных на посадку шестерых человек.



Daihatsu Wai Wai

Задние боковые двери — сдвижные и открывают большой проем без центральной стойки. Что в итоге получится из Wai Wai, покажет время.



Daihatsu Tsumi Tsumi



Daihatsu Tsumi Tsumi

А самый необычный среди нынешних концептов Daihatsu — Tsumi Tsumi, дающий представление о будущем развозном грузовичке для стесненных условий японских мегаполисов. Грузовая платформа у концепта универсальная и рассчитана на установку сменных модулей и кузовов, так что Tsumi Tsumi можно приспособить для различных целей. Впрочем, четких перспектив реализации такого грузовичка в серии у компании нет.



Mitsubishi Super Height K-Wagon

Следующее поколение своего кей-кара в Токио показала и компания Mitsubishi — в отличие от шоу-каров Daihatsu пятидверный Super Height K-Wagon является фактически предсерийным образцом. На конвейер машина, которую разработчики называют «сверхвысоким универсалом», встанет в первой половине следующего года.



Mitsubishi Super Height K-Wagon



Mitsubishi Super Height K-Wagon

Технических подробностей о Super Height K-Wagon пока мало. Известно, что двигатель «пятидверки» работает в паре с вариатором, а пакет систем превентивной безопасности e-Assist помимо всего прочего включает адаптивный круиз-контроль Mi-Pilot, способный удерживать машинку в одной полосе движения на магистралях и систему предотвращении столкновений при неправильном использовании педалей. Сиденья в салоне отделаны искусственной кожей с ромбовидной простежкой.



Toyota e-Racer



Toyota e-Racer

Полностью автономные модули, не допускающие ручного управления? Переход к эпохе беспилотников уже начался, но адаптация автомобилей и дорожной инфраструктуры для внедрения беспилотных систем, похоже, займет еще немало времени. Но в Toyota уже задумываются о том, как быть с драйверскими ценностями в эру засилья роботов и автоматики — ответом может стать автомобиль вроде шоу-кара e-Racer.

Информации об этом двухместном (пассажир сидит прямо за водителем) спорткаре без крыши и лобового стекла — крохи, но основная изюминка проекта понятна по официальным видео и снимкам. Адресован e-Racer энтузиастам «активного отдыха за рулем», которые смогут надеть специальные очки с элементами дополненной реальности, изменяя окружающий пейзаж в зависимости от настроения.



Toyota LQ



Toyota LQ

В начале 2017 года Toyota показала автономный шоу-кар Concept-i , который при этом оказался очень далек от перевоплощения в серийную машину. Но теперь японцы создали образец, ставший ближе к реальности — представленный в Токио концепт LQ уже способен передвигаться и, к тому же, обрел нормальные зеркала заднего вида, руль и двери. При этом никуда не делся бортовой помощник Yui c искусственным интеллектом — он общается и взаимодействует с водителем, управляет климат-контролем и освещением в салоне, а также активирует систему автономного вождения с четвертым уровнем автоматизации.



Toyota LQ

Компания также приводит и основные параметры LQ — длина 4,53 м, ширина 1,84 м и 2,7 м колесной базы. Весит машина 1,68 тонны, силовая установка — электрическая, с запасом хода до 300 км на одной зарядке. Летом следующего года Toyota собирается начать дорожные тест-драйвы электрокара в Японии — причем записаться на них может любой желающий.



Suzuki Waku Spo

Сразу несколькими занятными с виду аппаратами на домашней для себя выставке отметилась и Suzuki. Кроме автономного Hanare, о котором AUTO.TUT.BY уже упоминал в недавнем материале про беспилотники, на токийской выставке был представлен автомобиль-трансформер Waku Spo. Это небольшая (длиной 3,7 м) машинка, относящаяся к сегменту A и которая, по задумке Suzuki, в будущем могла бы найти применение в качестве транспортного средства для совместного использования.



Suzuki Waku Spo

По словам японцев, любой пользователь сможет настроить Waku Spo под себя. Здесь предусмотрена возможность менять заднюю часть кузова, превращая машину в купе, универсал или пикап, а также содержимое приборной панели в салоне. Известно, что за движение Waku Spo отвечает «подзаряжаемая» гибридная установка.



Suzuki Hustler Concept



Suzuki Hustler Concept

А еще в Suzuki готовят смену поколений своего миниатюрного кроссовера Hustler, также относящегося к категории кей-каров. Пока в Токио красовался предсерийный Hustler второй генерации (на что указывает приставка Concept в обозначении), но товарный автомобильчик встанет на конвейер фактически в таком же виде, что и на снимках — серийный выпуск начнется в 2020 году.



Suzuki Hustler Concept

Длина и ширина нового Hustler останутся при прежних 3,39 м и 1,47 м соответственно, но колесная база подрастет на 3,5 см (до 2,46 м), а высота на 2,5 см (до 1,68 м). Основательно преобразится салон «паркетника», но по части техники, на которую для кей-каров действуют ограничения, без изменений — на выбор будет доступно два варианта трехцилиндрового бензинового моторчика объемом 660 «кубиков» мощностью 52 и 64 л.с. (с турбонаддувом). Кроме переднего привода покупателям предложат версии с полноприводной трансмиссией.



Suzuki Hustler Concept

А вот Hustler «повышенной проходимости», который на стенде Suzuki был выставлен в яркой окраске с наклейками на кузове и экспедиционным багажником на крыше, по всей видимости, так и останется шоу-каром.



Isuzu FL-IR



Isuzu FL-IR

Вызывает любопытство как с дизайнерской, так и с технической точки зрения концептуальный FL-IR — создавшие его разработчики из Isuzu считают, что именно так должны выглядеть грузовики в будущем. Создан FL-IR для передвижения в колонне в беспилотном режиме — двигаясь в потоке машин, первый автомобиль колонны сможет связываться со всеми участниками движения и передавать информацию о ситуации на дороге. В салоне FL-IR используется некая «многослойная конструкция», позволяющая регулировать расположение приборной панели при переключении между ручным и автономным вождением. О технической начинке автономного грузовика ничего не сообщается.