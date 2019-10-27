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Смотрим и удивляемся: диковинные автомобили Токийского мотор-шоу
Источник материала: Tut.by
Проводимое раз в два года в Токио автошоу всегда пестрит на необычные, а порой и просто бесшабашные концепты японских разработчиков, у которых свой оригинальный взгляд на то, каким должен быть автомобиль будущего. В последнее время компании из страны восходящего солнца проводят эксперименты с безвредными для окружающей среды автомобилями, зачастую являя на свет милые и забавные машинки.
Особый интерес для японцев представляет компания Daihatsu — ключевой игрок на домашнем рынке кей-каров, то есть небольших городских машинок с малокубатурными моторами, относящихся к льготной категории.
Как и
Среди показанных на выставке новых шоу-каров Daihatsu, наибольшие шансы на серийное воплощение, пожалуй, у Waku Waku (такое выражение в японском языке используется для обозначения состояния вдохновения) с пластиковым обвесом и внедорожными бамперами — машина с таким названием со временем может переродиться в соперники тому же Suzuki Jimny. Что скрывается под капотом Waku Waku, компания не заявила.
Оснащенный гибридной установкой концептуальный Wai Wai представляет собой еще одну попытку Daihatsu сделать на отведенной кей-кару площади просторную и удобную машину — салон миниатюрного однообъемника располагает тремя рядами тонких раскладных сидений-лавочек, рассчитанных на посадку шестерых человек.
Задние боковые двери — сдвижные и открывают большой проем без центральной стойки. Что в итоге получится из Wai Wai, покажет время.
А самый необычный среди нынешних концептов Daihatsu — Tsumi Tsumi, дающий представление о будущем развозном грузовичке для стесненных условий японских мегаполисов. Грузовая платформа у концепта универсальная и рассчитана на установку сменных модулей и кузовов, так что Tsumi Tsumi можно приспособить для различных целей. Впрочем, четких перспектив реализации такого грузовичка в серии у компании нет.
Следующее поколение своего кей-кара в Токио показала и компания Mitsubishi — в отличие от шоу-каров Daihatsu пятидверный Super Height K-Wagon является фактически предсерийным образцом. На конвейер машина, которую разработчики называют «сверхвысоким универсалом», встанет в первой половине следующего года.
Технических подробностей о Super Height K-Wagon пока мало. Известно, что двигатель «пятидверки» работает в паре с вариатором, а пакет систем превентивной безопасности e-Assist помимо всего прочего включает адаптивный круиз-контроль Mi-Pilot, способный удерживать машинку в одной полосе движения на магистралях и систему предотвращении столкновений при неправильном использовании педалей. Сиденья в салоне отделаны искусственной кожей с ромбовидной простежкой.
Полностью автономные модули, не допускающие ручного управления? Переход к эпохе беспилотников уже начался, но адаптация автомобилей и дорожной инфраструктуры для внедрения беспилотных систем, похоже, займет еще немало времени. Но в Toyota уже задумываются о том, как быть с драйверскими ценностями в эру засилья роботов и автоматики — ответом может стать автомобиль вроде шоу-кара e-Racer.
Информации об этом двухместном (пассажир сидит прямо за водителем) спорткаре без крыши и лобового стекла — крохи, но основная изюминка проекта понятна по официальным видео и снимкам. Адресован e-Racer энтузиастам «активного отдыха за рулем», которые смогут надеть специальные очки с элементами дополненной реальности, изменяя окружающий пейзаж в зависимости от настроения.
В начале 2017 года Toyota показала автономный шоу-кар
Компания также приводит и основные параметры LQ — длина 4,53 м, ширина 1,84 м и 2,7 м колесной базы. Весит машина 1,68 тонны, силовая установка — электрическая, с запасом хода до 300 км на одной зарядке. Летом следующего года Toyota собирается начать дорожные тест-драйвы электрокара в Японии — причем записаться на них может любой желающий.
Сразу несколькими занятными с виду аппаратами на домашней для себя выставке отметилась и Suzuki. Кроме автономного Hanare, о котором AUTO.TUT.BY уже упоминал в недавнем
По словам японцев, любой пользователь сможет настроить Waku Spo под себя. Здесь предусмотрена возможность менять заднюю часть кузова, превращая машину в купе, универсал или пикап, а также содержимое приборной панели в салоне. Известно, что за движение Waku Spo отвечает «подзаряжаемая» гибридная установка.
А еще в Suzuki готовят смену поколений своего миниатюрного кроссовера Hustler, также относящегося к категории кей-каров. Пока в Токио красовался предсерийный Hustler второй генерации (на что указывает приставка Concept в обозначении), но товарный автомобильчик встанет на конвейер фактически в таком же виде, что и на снимках — серийный выпуск начнется в 2020 году.
Длина и ширина нового Hustler останутся при прежних 3,39 м и 1,47 м соответственно, но колесная база подрастет на 3,5 см (до 2,46 м), а высота на 2,5 см (до 1,68 м). Основательно преобразится салон «паркетника», но по части техники, на которую для кей-каров действуют ограничения, без изменений — на выбор будет доступно два варианта трехцилиндрового бензинового моторчика объемом 660 «кубиков» мощностью 52 и 64 л.с. (с турбонаддувом). Кроме переднего привода покупателям предложат версии с полноприводной трансмиссией.
А вот Hustler «повышенной проходимости», который на стенде Suzuki был выставлен в яркой окраске с наклейками на кузове и экспедиционным багажником на крыше, по всей видимости, так и останется шоу-каром.
Вызывает любопытство как с дизайнерской, так и с технической точки зрения концептуальный FL-IR — создавшие его разработчики из Isuzu считают, что именно так должны выглядеть грузовики в будущем. Создан FL-IR для передвижения в колонне в беспилотном режиме — двигаясь в потоке машин, первый автомобиль колонны сможет связываться со всеми участниками движения и передавать информацию о ситуации на дороге. В салоне FL-IR используется некая «многослойная конструкция», позволяющая регулировать расположение приборной панели при переключении между ручным и автономным вождением. О технической начинке автономного грузовика ничего не сообщается.
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Проводимое раз в два года в Токио автошоу всегда пестрит на необычные концепты японских разработчиков, у которых свой оригинальный взгляд на то, каким должен быть...
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