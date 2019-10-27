Кобринщина присоединилась к международной акции «Во славу общей Победы»

Источник материала: Кобринский вестник

21 октября в рамках международной акции «Во славу общей Победы», посвященной Дню Победы и Дню Независимости Республики Беларусь в д. Болота прошёл торжественный митинг, посвященный забору земли с мест воинских захоронений: братская могила в урочище Полагино, в 3-х км. южнее деревни Гирск и индивидуальная могила лейтенанта Силова Николая Сергеевича на местном кладбище.

















В митинге принимали участие председатель Киселевецкого Сельского Совета Будько Иван Иванович, председатель ОАО «Киселёвцы» Трофимук Николай Степанович, учителя и учащиеся ГУО «Болотская базовая школа». Учащиеся школы рассказали о военных исторических событиях, проходивших в родных местах, и наиболее значимом вкладе местного населения в борьбе с немецкими захватчиками, почтили минутой молчания память погибших воинов.

Итоги акции: крипт Храма-Памятника в Минске соберет духовную панораму событий Великой отечественной войны в одном пространстве.

ГУО «Болотская базовая школа».