ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Меня никто не избивал. Это все пиар». Интервью с самым экстравагантным бизнесменом Бреста

28.10.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Прошел уже год с того момента, как брестский бизнесмен Александр Божко стал активным участником интернет-сообщества или ньюсмэйкером в социальных сетях, если хотите. И сегодня мы решили узнать из первых уст о том, как поживает человек который управляет магазинами «ТюльПан», что у него нового и какие планы на будущее?

— Добрый день, Евгений. Благодарю за определение «экстравагантный» - это, как минимум, необычно.

Александр, давайте будем справедливы, Ваши ролики в интернете вызывают неоднозначную реакцию у аудитории, чего стоит один ролик с Вашим участием “Бизнесмен тоже может под / Childish Gambino”. Многие задаются вопросом: Что это за перфоманс? Так все плохо с продажами? 

— Вы правы, все плохо и это отчаянная попытка поднять продажи…..

«Меня никто не избивал. Это все пиар». Интервью с самым экстравагантным бизнесменом Бреста

Ну а если серьезно, то нужно понимать, что по образованию Александр Иванович маркетолог. Александр Иванович - это я, отсюда и растут ноги у креативных идей. В наше время миром правит шоу и «хайп», и если не быть на слуху, то Вас быстро забудут и отправят в анналы истории. На сегодняшний день салону штор «ТюльПан» уже 15 лет... Да-да! И этой зимой я заметил, что мы забронзовели, покрылись налетом, перестали удивлять наших покупателей. Поэтому и была разработана маркетинговая стратегия на 2019 год, которая включает в том числе и вирусные ролики для подросшей аудитории. Аудитории, которая сидит в соцсетях.

«Меня никто не избивал. Это все пиар». Интервью с самым экстравагантным бизнесменом Бреста

Вот оно как, оказывается! Интересно, однако. Говоря о «вирусной» рекламе вспоминается случай, приключившийся с вами в конце прошлого лета. Автобусная остановка, ночь, «Цельсий». Наверняка, такое событие еще свежо в Вашей памяти. Можете рассказать, за что Вас так «обработали» и чем закончилась вся история?

— О, это была интересная история. Надо признать, что я не трезвенник-язвенник и люблю отдохнуть на выходных. Так вот, в один из вечеров встретился я с тупым предметом и получил легкое рассечение на голове, а утром пришла идея запустить информационный вирус в сеть. Кстати, информационный вброс был срежиссирован по технике, разработанной американскими политтехнологами: часть правды и часть вымысла. Таким образом, отделить «мух от котлет» весьма проблематично.

Так получается, что драки не было и это просто очередной пиар-ход? Звонок свидетеля, лицо в крови на фото, психологическая помощь, такси - это всё фейк?

— Та-дам, бинго! Никто меня не бил конечно. А информационный вброс - это часть маркетинговой пиар компании, правда черный пиар получился. Кстати, тогда мы получили охват около 25.000 уникальных просмотров в сети и этот вирус вызвал эффект сродни взрыву бомбы. Как оказалось, чёрные новости интересуют людей больше, нежели белые и пушистые. И для меня стало откровением, как много людей принимают любую информацию в СМИ за чистую монету. И кто только мне не звонил после выхода этой новости на Вашем сайте... Скажу по правде, не все оценили мой креатив и я получил как лестные отзывы, так и достаточно критики. Это был ценный опыт взаимодействия с аудиторией. Такой политтехнологией активно пользуются российские пропагандисты. А работает это так: в «узкое горлышко» (популярный информационный ресурс) заливается эмоциональная информация, которая впоследствии быстро разлетается по сети с помощью «лепестков вентилятора», т.е. пересказов, домыслов, репостов.

«Меня никто не избивал. Это все пиар». Интервью с самым экстравагантным бизнесменом Бреста

Хорошо, с этим разобрались. Давайте перейдем к Вашему бизнесу. Например, мы знаем, что Вы закрыли салон штор Kamenski на Машерова, 96. В чем причина такого решения?

— Да, Вы владеете правильной информацией. Весной я выкупил долю в бизнесе у другого учредителя магазина Kamenski, а летом закрыл его. Не буду скрывать, это тягучая история, мне тяжело далось это решение.

То есть получается Вы как рейдер расчистили рынок для своего «ТюльПана»? 

— Не совсем так. Вопрос закрытия магазина более глубокий, нежели кажется на первый взгляд. Во-первых, управлять двумя магазинами в одном городе гораздо сложнее, нежели одним, а во-вторых, мы решили сфокусироваться на нашем флагманском магазине «ТюльПан» и приложить максимум усилий к повышению качества клиентского сервиса в Бресте на Морозова, 1. Также нужно понимать, что каждые 5 лет магазин нуждается в обновлении, необходимо делать полную реновацию. Мы посчитали и решили, что инвестировать в магазин на арендных площадях уже не актуально.

Я правильно понимаю, что Вы просто не вытянули аренду? А как же тогда «ТюльПан», там ведь тоже аренда и притом, наверняка, немалая? 

— Хочу сказать, что цена аренды для ритейла - это одна из наибо́льших статей расходов и это, естественно, повлияло на решение о закрытии Kamenski на Машерова. А что касается второго вопроса, то могу сказать, что салон штор «ТюльПан» расположен на собственных площадях и это приличное конкурентное преимущество. Отсутствие платежей по аренде позволяет продавать товары с меньшей наценкой, зарабатывая на объеме, а ведь большинство конкурентов осталось на арендных площадях, так что делайте выводы.

Понял. А какие планы у Вас на ближайшее время? Поделитесь секретами.

— Оооо, планов громадье…. Например, мы уже имеем прямые договоры с испанскими фабриками. Похвастаюсь: испанские ткани дешевле турецких только у нас. Также мы полностью обновили коллекцию тканей, ввели беспроцентную рассрочку от магазина (первые в Бресте по шторам). Мы стали салоном штор полного цикла: можно заказать бесплатного дизайнера, монтаж карнизов, ремонт, принести свою ткань. Даже на стирку принимаем изделия.

А по секрету: штор много продаете? 

— Скажу так: если размотать все шторы, которые мы продаем за год, то земной шарик можно обернуть по экватору +/- 2,5 раза.

Прилично, шторы в каждый дом получается. 

— Можно и так сказать.

Ну что же Александр, было познавательно с Вами пообщаться, заглянуть в закулисную жизнь бизнесмена и развеять определенные мифы и домыслы. Успехов Вам в бизнесе, стальных нервов и прекрасных покупателей!

— Спасибо, Евгений, за прекрасную беседу. Я и моя команда будем стараться радовать брестчан превосходными модными шторами. Следите за нами в соцсетях! :)

«Меня никто не избивал. Это все пиар». Интервью с самым экстравагантным бизнесменом Бреста

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
   Прошел уже год с того момента, как брестский бизнесмен Александр Божко стал активным участником интернет-сообщества или ньюсмэйкером в социальных сетях, если...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хранители леса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • верхняя одежда для женщин в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика