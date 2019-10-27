«Меня никто не избивал. Это все пиар». Интервью с самым экстравагантным бизнесменом Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Прошел уже год с того момента, как брестский бизнесмен Александр Божко стал активным участником интернет-сообщества или ньюсмэйкером в социальных сетях, если хотите. И сегодня мы решили узнать из первых уст о том, как поживает человек который управляет магазинами «ТюльПан», что у него нового и какие планы на будущее?

— Добрый день, Евгений. Благодарю за определение «экстравагантный» - это, как минимум, необычно.

— Александр, давайте будем справедливы, Ваши ролики в интернете вызывают неоднозначную реакцию у аудитории, чего стоит один ролик с Вашим участием “Бизнесмен тоже может под / Childish Gambino”. Многие задаются вопросом: Что это за перфоманс? Так все плохо с продажами?

— Вы правы, все плохо и это отчаянная попытка поднять продажи…..





Ну а если серьезно, то нужно понимать, что по образованию Александр Иванович маркетолог. Александр Иванович - это я, отсюда и растут ноги у креативных идей. В наше время миром правит шоу и «хайп», и если не быть на слуху, то Вас быстро забудут и отправят в анналы истории. На сегодняшний день салону штор «ТюльПан» уже 15 лет... Да-да! И этой зимой я заметил, что мы забронзовели, покрылись налетом, перестали удивлять наших покупателей. Поэтому и была разработана маркетинговая стратегия на 2019 год, которая включает в том числе и вирусные ролики для подросшей аудитории. Аудитории, которая сидит в соцсетях.





— Вот оно как, оказывается! Интересно, однако. Говоря о «вирусной» рекламе вспоминается случай, приключившийся с вами в конце прошлого лета. Автобусная остановка, ночь, «Цельсий». Наверняка, такое событие еще свежо в Вашей памяти. Можете рассказать, за что Вас так «обработали» и чем закончилась вся история?

— О, это была интересная история. Надо признать, что я не трезвенник-язвенник и люблю отдохнуть на выходных. Так вот, в один из вечеров встретился я с тупым предметом и получил легкое рассечение на голове, а утром пришла идея запустить информационный вирус в сеть. Кстати, информационный вброс был срежиссирован по технике, разработанной американскими политтехнологами: часть правды и часть вымысла. Таким образом, отделить «мух от котлет» весьма проблематично.

— Так получается, что драки не было и это просто очередной пиар-ход? Звонок свидетеля, лицо в крови на фото, психологическая помощь, такси - это всё фейк?

— Та-дам, бинго! Никто меня не бил конечно. А информационный вброс - это часть маркетинговой пиар компании, правда черный пиар получился. Кстати, тогда мы получили охват около 25.000 уникальных просмотров в сети и этот вирус вызвал эффект сродни взрыву бомбы. Как оказалось, чёрные новости интересуют людей больше, нежели белые и пушистые. И для меня стало откровением, как много людей принимают любую информацию в СМИ за чистую монету. И кто только мне не звонил после выхода этой новости на Вашем сайте... Скажу по правде, не все оценили мой креатив и я получил как лестные отзывы, так и достаточно критики. Это был ценный опыт взаимодействия с аудиторией. Такой политтехнологией активно пользуются российские пропагандисты. А работает это так: в «узкое горлышко» (популярный информационный ресурс) заливается эмоциональная информация, которая впоследствии быстро разлетается по сети с помощью «лепестков вентилятора», т.е. пересказов, домыслов, репостов.





— Хорошо, с этим разобрались. Давайте перейдем к Вашему бизнесу. Например, мы знаем, что Вы закрыли салон штор Kamenski на Машерова, 96. В чем причина такого решения?

— Да, Вы владеете правильной информацией. Весной я выкупил долю в бизнесе у другого учредителя магазина Kamenski, а летом закрыл его. Не буду скрывать, это тягучая история, мне тяжело далось это решение.

— То есть получается Вы как рейдер расчистили рынок для своего «ТюльПана»?

— Не совсем так. Вопрос закрытия магазина более глубокий, нежели кажется на первый взгляд. Во-первых, управлять двумя магазинами в одном городе гораздо сложнее, нежели одним, а во-вторых, мы решили сфокусироваться на нашем флагманском магазине «ТюльПан» и приложить максимум усилий к повышению качества клиентского сервиса в Бресте на Морозова, 1. Также нужно понимать, что каждые 5 лет магазин нуждается в обновлении, необходимо делать полную реновацию. Мы посчитали и решили, что инвестировать в магазин на арендных площадях уже не актуально.

— Я правильно понимаю, что Вы просто не вытянули аренду? А как же тогда «ТюльПан», там ведь тоже аренда и притом, наверняка, немалая?

— Хочу сказать, что цена аренды для ритейла - это одна из наибо́льших статей расходов и это, естественно, повлияло на решение о закрытии Kamenski на Машерова. А что касается второго вопроса, то могу сказать, что салон штор «ТюльПан» расположен на собственных площадях и это приличное конкурентное преимущество. Отсутствие платежей по аренде позволяет продавать товары с меньшей наценкой, зарабатывая на объеме, а ведь большинство конкурентов осталось на арендных площадях, так что делайте выводы.

— Понял. А какие планы у Вас на ближайшее время? Поделитесь секретами.

— Оооо, планов громадье…. Например, мы уже имеем прямые договоры с испанскими фабриками. Похвастаюсь: испанские ткани дешевле турецких только у нас. Также мы полностью обновили коллекцию тканей, ввели беспроцентную рассрочку от магазина (первые в Бресте по шторам). Мы стали салоном штор полного цикла: можно заказать бесплатного дизайнера, монтаж карнизов, ремонт, принести свою ткань. Даже на стирку принимаем изделия.

— А по секрету: штор много продаете?

— Скажу так: если размотать все шторы, которые мы продаем за год, то земной шарик можно обернуть по экватору +/- 2,5 раза.

— Прилично, шторы в каждый дом получается.

— Можно и так сказать.

— Ну что же Александр, было познавательно с Вами пообщаться, заглянуть в закулисную жизнь бизнесмена и развеять определенные мифы и домыслы. Успехов Вам в бизнесе, стальных нервов и прекрасных покупателей!

— Спасибо, Евгений, за прекрасную беседу. Я и моя команда будем стараться радовать брестчан превосходными модными шторами. Следите за нами в соцсетях! :)



