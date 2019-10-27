Прощайте, Лондон и счёт в банке. Как живут жёны бизнесменов после развода

Этим летом СМИ сообщали о помолвке экс-супруги Романа Абрамович Даши Жуковой и греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. О желании стать мужем и женой пара якобы сообщила на 38-м дне рождения основательницы музея современного искусства «Гараж». А уже этой осенью издание Us Weekly рассказало о том, что влюблённые поженились в кругу самых близких друзей. Кто еще из бывших жен сильных мира сего смог устроить свою личную жизнь, а кто до сих пор не успел завести нового бойфренда, рассказывают "АиФ".

Юлия Любичанская — экс-муж Николай Саркисов

Юлия и Николай Саркисовы никогда не были официально женаты, но сожительницу бизнесмена все воспринимали не иначе как супругу, ведь в этом союзе родилось трое детей — дочь Софья, сыновья Марк и Никита. Кроме того, в соцсетях блондинка долгое время была зарегистрирована под фамилией гражданского мужа. Неудивительно, что когда она вдруг резко решила стать в своем Instagram Любичанской, многие тут же догадались, что в отношениях пары произошел разлад. Скандальное интервью Юлии одному изданию, где женщина рассказала много нелицеприятных вещей о Николае Саркисове, в том числе о его якобы алкогольной зависимости, подлило масла в огонь, и разрыв был неизбежен. С тех пор прошло уже больше четырех лет, и, кажется, супруги смогли договориться друг с другом, ну или по крайней мере сделать вид, что договорились. Саркисов построил новую семью с моделью Илоной Котелюх, которая родила ему двоих детей. По странной случайности внешне девушка чем-то напоминает экс-возлюбленную предпринимателя. В личной жизни Юлии тоже произошли кардинальные перемены. Некоторое время она встречалась с литовским актером Джеймсом Тратасом, который снимался в фильме «Движение вверх». В 2016 году Любичанская родила от него своего четвертого ребенка — дочь Лукерью. Однако вскоре появились слухи, что влюбленные расстались, и это оказалось правдой. Судя по всему, в настоящий момент блондинка одна воспитывает детей. Самой старшей из них, Софье, недавно исполнилось 17 лет, а самой младшей, Лукерье, — только три года.

Надежда Оболенцева — экс-муж Айрат Исхаков

Свадьба Надежды с бизнесменом Айратом Исхаковым на озере Комо в 2014 году прошла с таким размахом, что, пожалуй, можно закрыть глаза и на то, что этот супружеский союз не сложился, и на то, что бывший муж пытался отсудить у экс-возлюбленной крупную сумму денег. Он якобы перечислил на счет Оболенцевой 900 миллионов долларов во время их брака, но вернуть их не смог. Суд встал на сторону экс-жены бизнесмена. В статусе свободной женщины эффектная Надя была недолго. Вскоре сердце красавицы покорил режиссер Резо Гигинеишвили, хотя некоторое время все думали, что новый роман у Оболенцевой случился не с ним, а с Романом Абрамовичем (миллиардер тогда как раз расстался с Дашей Жуковой). Однако когда в июне 2018 года Надя и Резо появились вместе на церемонии открытия «Кинотавра», стало ясно, что история с Абрамовичем — плод чьей-то больной фантазии.

Этим летом Гигинеишвилии и Оболенцева зарегистрировали свои отношения в Кутузовском загсе. Для каждого из супругов брак стал третьим по счету. Но если у режиссера уже есть трое детей от предыдущих отношений, то у его новой избранницы подобного багажа не было.

Илона Столье — экс-муж Виталий Южилин



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О том, что в последний год вся жизнь Илоны Столье превратилась в разборки с собственным мужем, вряд ли знают те, кто не читает глянец. В марте этого года блондинка изливала душу «Татлеру», где подробно рассказала о своих семейных проблемах. В этой же беседе она невзначай опровергла причастность к скандальной истории с провокационным постом в соцсетях, в котором Илона предложила ограничить вход в дорогие рестораны нищебродам: «Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло», — делилась мама двоих детей своими эмоциями с подписчиками. Правда, позже громкое заявление исчезло с просторов интернета. Сама же Столье заявила, что все это «заказная акция» с целью опорочить ее честь, только не уточнила, кто именно данную акцию заказал. Может быть, муж, с которым они не могли поделить детей и определиться с суммой алиментов? Но нет. Блондинка опровергла эту версию, сказав, что для него это было бы «слишком подло и низко».

Из-за непростой ситуации в семье Илоне пришлось расстаться с Лондоном, где она долгое время жила, и вернуться вместе с дочерью Мишель в Москву. Сначала Столье обосновалась в центре столицы, однако поездив пару недель вместе с девочкой в Сколково (именно там у Мишель находится школа), перебралась поближе к образовательному учреждению. То ли еще будет?

Ульяна Сергиенко — Даниил Хачатуров

Несколько лет тому назад не было ни одного СМИ, которое бы не написало о том, что после развода с Даниилом Хачатуровым известная на весь мир дизайнер получила алименты на их общую дочь Василису в размере 100 тысяч рублей. С такими деньгами, по идее, Ульяну и тем более ее модную империю ждало не самое радужное будущее, однако ничего подобного не произошло. Сергиенко спокойно переехала в свой полупустой особняк, приобретенный еще до брака с бизнесменом. Увы, многие вещи, которые она покупала на аукционах, находила на блошиных рынках и в антикварных магазинах, остались в доме бывшего мужа. Наличие брачного контракта упростило раздел имущества. Согласно этому документу (и со слов самой Ульяны) ей после развода ничего не досталось. Но оспаривать его она не стала — на тот момент было много других проблем, требующих срочного решения, в том числе и финансовых. К счастью, с этим испытанием Сергиенко достойно справилась. Что касается личной жизни дизайнера, она ее не освещает, но количество домочадцев в семье Ульяны все же выросло: после развода Сергиенко привезла своего сына Александра из Англии, где он получал образование, обратно в Москву.