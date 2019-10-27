70-летний юбилей отметил известный в Пинском районе человек – Константин Васильевич Шляжко

Источник материала: Полесская правда



Незаметно бежит время. Кажется, совсем недавно он отмечал 65-летие, и вот уже 70 лет! Именно такую прекрасную дату в своей биографии 22 октября отметил известный в районе человек – Константин Васильевич Шляжко, который последние 6 из почти 44 лет трудового стажа работал председателем Логишинского поселкового исполнительного комитета.

Практически вся его жизнь была связана с работой в сельском хозяйстве, на родной земле. Хотя первоначально Константин Шляжко, уроженец д. Липники, по совету родителей определил себе профессию учителя – подал документы на физико-математический факультет Брестского пединститута. Но не прошел по конкурсу, и, наверное, к счастью. А началась его трудовая биография с заведующего сельским клубом и библиотекой деревни Липники. Проработав год, решил получить профессию, чтобы трудиться на земле – поступил в Пинский совхоз-техникум на зоотехника. Потом был Гродненский сельскохозяйственный институт. После его окончания герой этого материала потихоньку начал подниматься по карьерной лестнице. Сначала был заведующим фермой в Ковнятине, в колхозе «Путь к коммунизму», затем его перевели на должность главного зоотехника в соседний «Красный пахарь». Спустя 4 года стал заместителем председателя колхоза имени Чапаева. А в январе 1986 года возглавил колхоз «Беларусь» в Логишине, где трудился почти 12 лет. Потом здесь же, в Логишине, руководил филиалом Пинского молокозавода по производству казеина, чуть позже стал заместителем директора гормолзавода по производству. В 2008 году Константину Васильевичу предложили возглавить Логишинский поселковый исполнительный комитет. И он не смог отказаться от такого предложения. Человек, требовательный к себе и к другим, ответственный за вверенный ему участок, он сумел навести порядок в поселке, благоустроить его. Что отмечали неоднократно на разных уровнях.







К слову, эту черту – требовательность – отмечали его коллеги в прошлом и нынешние, которые пришли поздравить Константина Васильевича с юбилеем: председатель Пинского районного Совета депутатов Иосиф Гузич, председатель районной ветеранской организации Михаил Заранко, председатель Логишинского сельисполкома Валерий Шушко и управляющая делами Ирина Петрукович, директор ОАО «Логишин» Павел Линкевич.

До сих пор Константин Васильевич приходит и звонит в сельисполком, интересуется делами, дает стоящие советы. И, надо сказать, к нему всегда прислушиваются и относятся с уважением.



Уйдя с поста председателя Логишинского исполкома, К.В. Шляжко, как человек активной жизненной позиции, занимается общественной деятельностью – он возглавляет первичную организацию ветеранов Логишинского сельсовета. Да и вообще занятий хватает: дом, машина, приусадебный участок, которые требуют ухода и мужских рук. А еще нужно время на родных и близких – у него трое детей и трое внуков, недавно появилась правнучка.

В заключение хочу обратить внимание вот на какую деталь: во многом мужчина-руководитель своими успехами обязан женщине, которая находится рядом с ним, во всем его поддерживает, помогает, одним словом, обеспечивает надежный тыл. И этот тыл – его жена Галина Борисовна, с которой прожили 45 лет. Пусть они еще долго будут вместе и отметят не один юбилей!

Инна УРБАНОВИЧ

Фото автора