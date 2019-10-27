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Виктор Гаврилович назначен начальником отдела по образованию Пинского райисполкома

28.10.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Виктор Гаврилович назначен начальником отдела по образованию Пинского райисполкомаНачальником отдела по образованию Пинского районного исполнительного комитета назначен Виктор Викторович ГАВРИЛОВИЧ.

Виктор Гаврилович родился в городе Пинске в 1981 году. В 2003 году окончил Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина по специальности «русский язык и литература». С 2003 по 2008-й работал учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а затем директором Кончицкой средней школы. До 2013 года возглавлял коллектив Поречской базовой школы. С 2013-го до назначения начальником районного отдела по образованию работал директором Пинковичской средней школы имени Якуба Коласа.

Возглавлявшая отдел по образованию Алла Ивановна ПРИЛОВСКАЯ избрана председателем районного комитета профсоюза работников образования и науки.

 
 
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> Начальником отдела по образованию Пинского районного исполнительного комитета назначен Виктор Викторович ГАВРИЛОВИЧ. Виктор Гаврилович родился в городе...
 
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