Виктор Гаврилович назначен начальником отдела по образованию Пинского райисполкома

Источник материала: Полесская правда

Начальником отдела по образованию Пинского районного исполнительного комитета назначен Виктор Викторович ГАВРИЛОВИЧ.

Виктор Гаврилович родился в городе Пинске в 1981 году. В 2003 году окончил Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина по специальности «русский язык и литература». С 2003 по 2008-й работал учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а затем директором Кончицкой средней школы. До 2013 года возглавлял коллектив Поречской базовой школы. С 2013-го до назначения начальником районного отдела по образованию работал директором Пинковичской средней школы имени Якуба Коласа.

Возглавлявшая отдел по образованию Алла Ивановна ПРИЛОВСКАЯ избрана председателем районного комитета профсоюза работников образования и науки.