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В Островецком районе пьяный водитель опрокинул в кювет Citroen: погиб пассажир

28.10.2019 11:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пассажир погиб при опрокидывании автомобиля в Островецком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Смертельная авария произошла 27 октября, около 05.00. По предварительной информации, 39-летний водитель Citroen ехал по трассе Р48 Ворона — Ошмяны — Ивье в направлении Островца. На прямом участке дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 31-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель получил легкие травмы и от госпитализации отказался. Водитель и пассажир ремнями безопасности пристегнуты не были.


Фото: ГАИ

Следователи возбудили уголовное дело. Выяснилось, что водитель Citroen находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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Водитель и пассажир ремнями безопасности пристегнуты не были.
 
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