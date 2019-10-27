В Островецком районе пьяный водитель опрокинул в кювет Citroen: погиб пассажир

Источник материала: Tut.by

Пассажир погиб при опрокидывании автомобиля в Островецком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Смертельная авария произошла 27 октября, около 05.00. По предварительной информации, 39-летний водитель Citroen ехал по трассе Р48 Ворона — Ошмяны — Ивье в направлении Островца. На прямом участке дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 31-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель получил легкие травмы и от госпитализации отказался. Водитель и пассажир ремнями безопасности пристегнуты не были.



Фото: ГАИ

Следователи возбудили уголовное дело. Выяснилось, что водитель Citroen находился в состоянии алкогольного опьянения.