С математикой сдружиться - в жизни многого добиться

Источник материала: Ивьевский край

С 14 по 19 октября в Ивьевском яслях-саду-начальной школе прошла Неделя математики. "Мир освещается солнцем, а человек - знанием" - таким был главный девиз всех мероприятий предметной недели. Каждый день проходил под своим названием: "Город Математика", "Математическая тропа", "День смекалистых", "Геометрическая поляна". Ребята охотно, плодотворно, быстро и с хорошими результатами выполняли задания каждого дня.





















Первоклассники во время путешествий "В стране загадочных цифр", "Помощь сказочным героям", игры-соревнования "Час веселой математики" с большим удовольствием и увлечением отгадывали загадки, слушали стихи о цифрах, соревновались, помогали сказочным героям искать цифры.

Какое трудолюбие, терпение, творчество и старательность проявили второклассники, когда придумывали и создавали своими руками "Гирлянду геометрических человечков"! Они испытали эмоциональный подъем, радость от плодотворного труда. И гирлянда получилась просто класс!

Для учащихся 3-4 классов были проведены урок-рассуждение "Математика и бережливость", брейн-ринг "Крестики-нолики", игра-соревнование "Геометрический турнир", презентация-игра "Веселый эрудит". В ходе мероприятий создавались проблемные ситуации. Решая их, младшие школьники выступали в роли исследователей, открывающих для себя новые знания.

Участвуя в дистанционной олимпиаде и республиканском интеллектуальном конкурсе "Инфомышка", учащиеся 1-4 классов проверили свои знания по математике.

Активно участвовали в Неделе математики и воспитанники старшей группы яслей-сада. Они проявили свои математические способности в игре "Математическая рыбалка".

Неделя математики объединила разные возрастные группы детей и создала условия для их совместной познавательной и творческой деятельности. Ребята убедились, что важность точных наук в жизни велика, а математика - интересный и увлекательный предмет!

М. Завадская, учитель начальных классов Ивьевского яслей-сада-начальной школы.