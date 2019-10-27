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Герои бессмертны: память об их подвиге живет в наших сердцах

28.10.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

На Ивьевщине завершился районный этап республиканской акции памяти "Во славу общей Победы", приуроченной к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. К этому торжественному моменту был приурочен митинг с участием представителей районной власти, председателей сельисполкомов района, представителей общественных объединений, коллектива педагогов и учащихся Бакштовского д/с-СШ, местного населения, который прошел возле братской могилы д. Бакшты. Здесь захоронены воины и партизаны Красной Армии, в том числе бойцы известного отряда специального назначения "Славный". К слову, недавно на воинское надгробье было добавлено пять имен, которые были установлены в результате кропотливой поисковой работы. Это М. Шурупов, С. Ремизов, И. Кукин, П. Виноградов, И. Кононов.

Герои бессмертны: память об их подвиге живет в наших сердцах

Герои бессмертны: память об их подвиге живет в наших сердцах

Герои бессмертны: память об их подвиге живет в наших сердцах

Герои бессмертны: память об их подвиге живет в наших сердцах

Герои бессмертны: память об их подвиге живет в наших сердцах

Герои бессмертны: память об их подвиге живет в наших сердцах

Герои бессмертны: память об их подвиге живет в наших сердцах

Герои бессмертны: память об их подвиге живет в наших сердцах

Герои бессмертны: память об их подвиге живет в наших сердцах

Герои бессмертны: память об их подвиге живет в наших сердцах

- За годы Великой Отечественной войны в районе были уничтожены все предприятия, машинно-тракторная станция, три больницы, девять школ, полторы тысячи домов, жертвами немецких оккупантов стали 4328 мирных жителей, 800 фронтовиков не вернулись с полей сражений домой, - отметил в своем выступлении на митинге -реквиеме председатель Ивьевского районного Совета депутатов А. Хвасько. - Мы, жители больших и малых деревень, считаем своим долгом знать историю своей малой родины, ее роль в ходе Великой Отечественной войны и передавать знания будущим поколениям.
Затем земля, торжественной забор которой проходил со всех 32 захоронений района, членами пионерской организации Бакштовского д/с-СШ ссыпана в общую капсулу с гравировкой и гербом Ивьевского района. Капсула передана на временное хранение в историко-краеведческий музей "Спадчына" местного учреждения образования. Затем пройдет торжественная передача капсулы в Минск. Кульминацией акции станет торжественная церемония закладки более 100 капсул с землей со всех белорусских мемориальных мест памяти Великой Отечественной войны.
Масштабное мероприятие с участием глав и представителей стран бывшего Советского Союза, духовных религиозных лидеров, национально-культурных объединений пройдет 9 мая 2020 года в крипте Храма-Памятника в честь всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, в г. Минске.
Духовная часть митинга была продолжена священнослужителями - протоиереем Ивьевского благочинного округа Вячеславом Пашкевичем, настоятелем храма святого великомученика и целителя Пантелеимона д. Бакшты Виталием Утекалко, ксендзом костела Святой Девы Марии д. Дуды.
К братской могиле были возложены цветы и венки.
- Неумолимое время призывает нас 75-летие Великой Победы отметить особой благодарностью еще живущим ветеранам и заверить их, что история Великой Победы - наша общая память и она свята, - сказал в завершении митинга председатель совета Ивьевской районной ветеранской организации И. Жидель.
Напомним, что целью республиканской акции памяти "Во славу общей Победы!" является гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, приобщение к культуре памяти, формирование у него основ современной государственности. Акция служит сохранению исторической памяти о военных действиях Великой Отечественной войны и увековечению имен ее участников.
Ее девиз: "Общая память - общий мир".

 
Теги: Минск
 
 
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На Ивьевщине завершился районный этап республиканской акции памяти "Во славу общей Победы", приуроченной к 75-летию Победы советского народа в Великой...
 
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