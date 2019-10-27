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Дэвид Линч получил необычный «Оскар»
Источник материала: Tut.by
Американский кинорежиссер Дэвид Линч, которого вы знаете по сериалу «Твин Пикс» и фильмам «Малхолланд Драйв» и «Шоссе в никуда», вчера получил почетную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф. Об этом у себя в Twitter
В отличие от других наград Американской академии, лауреаты почетных премий за выдающийся вклад в кинематограф определяются не всеми ее членами, а в более узком кругу — советом управляющих. Сначала такие статуэтки вручались во время основной церемонии награждения премиями «Оскар». Но затем для них был выделен специальный вечер, чтобы подчеркнуть их особую значимость. В ответ на награду Линч отреагировал немногословно:
— У вас очень интересный вкус, — высказался режиссер. Напомним, что до этого у режиссера не было ни одного «Оскара», только несколько номинаций на премию.
Кроме Линча, почетные награды получили итальянский режиссер Лина Вертмюллер и американский актер Уэс Стьюди. Награду имени Джина Хершолта, вручаемую за выдающийся вклад в дело гуманизма, получила актриса Джина Дэвис.
Как отметили в организации, эти награды каждый год «присуждаются людям, которые посвятили свою жизнь творческим достижениям и внесли выдающийся вклад в индустрию».
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Американский кинорежиссер Дэвид Линч, которого вы знаете по сериалу «Твин Пикс» и фильмам «Малхолланд Драйв» и «Шоссе в никуда», вчера получил почетную премию...
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