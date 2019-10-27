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От диссидентства до детского порно. В Лондоне умер Владимир Буковский

28.10.2019 11:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

От диссидентства до детского порно. В Лондоне умер Владимир Буковский
Владимир Буковский. © / Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

27 октября 2019 года в больнице Кембриджа на 77-м году жизни скончался советский диссидент и российский оппозиционер Владимир Буковский. Как сообщает официальный сайт деятеля, причиной смерти стала остановка сердца. В последние годы Буковский тяжело болел.

От диссидентства до детского порно. В Лондоне умер Владимир Буковский Кто такие диссиденты?

Оппозиционер с 14 лет

«Обменяли хулигана на Луиса Корвалана» — обмен диссидента Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, томившегося в застенках режима Пиночета, породил в советском фольклоре частушку, благодаря которой вечный оппозиционер и запомнился широкой публике.

Сын известного советского писателя Константина Буковского утверждал, что противником советского режима стал после того, как услышал доклад Никиты Хрущева о сталинских репрессиях.

В 1959 году его исключили из школы за издание рукописного журнала, что, однако, не помешало поступить в МГУ. Правда, там он проучился недолго, так как постоянно попадал в поле зрения милиции и КГБ как участник политических собраний молодежи у памятника Маяковского в Москве, рассматривавшихся властями как антиправительственные.

В 1962 году директор Института психиатрии Академии медицинских наук Андрей Снежневский, лично обследовавший Буковского, поставил ему диагноз «вялотекущая шизофрения». Позднее диагноз академика Снежневского оспорили западные психиатры, а данный случай объявили примером так называемой советской «карательной психиатрии».

«Злостный хулиган»

В 1963 году Буковский впервые был арестован, признан невменяемым и отправлен на лечение в Ленинградскую спецпсихбольницу, где провёл чуть менее двух лет.

Всего в тюрьмах и на принудительном лечении в СССР Владимир Буковский провёл 12 лет. Он считался одним из основателей так называемого движения диссидентов в Советском Союзе.

В начале 1970-х, во время суда на Буковским, в СМИ его назвали «злостным хулиганом, занимающимся антисоветской деятельностью». Определение «хулиган» впоследствии перешло и в знаменитую частушку. За антисоветскую агитацию и пропаганду его приговорили к 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки.

От диссидентства до детского порно. В Лондоне умер Владимир Буковский Два лика Сахарова. 21 мая - 90 лет со дня рождения диссидента № 1

В 1976 году состоялся знаменитый обмен Буковского на Корвалана в аэропорту Цюриха. Диссидент удостоился аудиенции у президента США Джимми Картера, а затем обосновался в Великобритании.

На Западе Буковский окончил Кембриджский университет по специальности «Нейрофизиология», но занимался в основном не научной, а политической деятельностью. В частности, он был одним из активных организаторов бойкота летней Олимпиады-1980 в Москве.

Поддержал расстрел парламента и требовал ухода Путина

Впервые в СССР после обмена на Корвалана Буковский появился в апреле 1991 года по личному приглашению Бориса Ельцина. В октябре 1993 года диссидент горячо поддержал разгон и расстрел российского парламента, организованный российским президентом.

В 2002 году Буковский встретился в Лондоне с Борисом Немцовым, которого призвал к переходу в радикальную оппозицию Владимиру Путину. В 2004 году Владимир Буковский стал соучредителем общественно-политического движения «Комитет 2008: Свободный выбор», в состав которого также вошли Гарри Каспаров, Борис Немцов, Евгений Киселёв и другие оппозиционные политические деятели России.

В 2007 году писатель Виктор Шендерович, публицист Андрей Пионтковский, правозащитник Александр Подрабинек создали инициативную группу по выдвижению Владимира Буковского кандидатом в президенты России. Буковский выразил своё согласие баллотироваться на высший государственный пост.

Заявка Буковского была отклонена ввиду того, что он в течение последних 10 лет не проживал в России. Верховный суд РФ отклонил жалобу Буковского на данное решение, признав его законным.

В 2010 году Буковский подписал обращение российской оппозиции к гражданам России «Путин должен уйти».

«КГБ — особая порода животных. Слово "нет" они не понимают, договориться с ними нельзя, на компромисс сами не идут, а компромисс противника воспринимают как слабость. И если ты не послал КГБ, значит, что ты сам себе сделал большое горе, — заявлял Буковский в интервью изданию «Украинская правда» в 2014 году. — Это значит, что они будут давить дальше, пока не завербуют. У КГБ есть только две ипостаси: или ты их враг, или ты их агент. И между этими двумя больше ничего. Поэтому Путину надо посмотреть в глаза и сказать: "Путин, иди вот ты вот туда". И всё. Я готов к Петру Алексеевичу (Порошенко — прим. АиФ) приехать в Киев и научить посылать».

20 тысяч фотоснимков и 1,5 тысячи видеозаписей: обвинения в хранении детской порнографии

Парадокс заключался в том, что человек, чье имя вызывало у россиян помоложе вопрос «Кто это?», на Западе продолжал рассматриваться как специалист по современной России и политический деятель.

Но последние годы Буковского были омрачены историей, заставившей задуматься: а так уж ли был неправ в свое время академик Снежневский?

Весной 2015 года прокурор Восточной Англии Дженни Хопкинс заявила, что Владимир Буковский обвиняется в хранении детской порнографии. Правоохранительные органы королевства пришли к выводу, что деяния Буковского являются нарушениями закона о защите детей 1978 года и закона об уголовном судопроизводстве 1988 года. Были зафиксированы пять фактов создания непристойных фото и столько же случаев их хранения. Кроме того, один факт хранения «запрещённого снимка» нарушал закон об отправлении правосудия 2009 года.

Буковский категорически отрицал свою вину, а в российской либеральной среде усмотрели в случившемся провокацию.

От диссидентства до детского порно. В Лондоне умер Владимир Буковский Диссидент и дочь генерала

Известная журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина написала на своей странице в соцсети: «Про Буковского не верю, чушь и подлость, человек безупречной репутации, вся его жизнь — безупречна. Но твою мать, британские прокурорские, госпожа Хопкинс в данном случае мало чем отличается от нашего Маркина. 72 года человеку. А тут какая-то сука публично объявляет его педофилом. На радость ФСБ и лично Путину».

Как известно, отношения России и Великобритании в последние годы очень плохие. Несмотря на это, английские власти отказывались снимать обвинения с Буковского, заявляя, что речь идет не о политике, а об уголовном преступлении.

В 2016 году на слушаниях по делу диссидента стали известны подробности. По словам представителя обвинения Уильяма Картера, полиция нашла в компьютере Буковского почти 20 тысяч фотоснимков и 1,5 тысячи видеозаписей, на которых присутствовали несовершеннолетние. Возраст детей оценивался от 7 до 12-13 лет. Преимущественно это были фото и видео с мальчиками. Сам Буковский пояснял, что снимки появились у него в ходе изучения вопроса о цензуре в интернете.

«Он заявил, что скачивал фото, и они были в компьютере по причине того, что он проводил исследование... Буковский заявил, что его любопытство превратилось в хобби сравни коллекционированию марок. C его компьютера отправлялись запросы на поиск таких материалов постоянно», — утверждал на слушаниях в суде Уильям Картер.

Судебный процесс прервали из-за ухудшения здоровья Буковского

Буковский возмущался и объявлял голодовку, требуя снятия обвинений. Диссидент утверждал, что британские прокуроры разрушили ему репутацию. Однако жалобы обвиняемого сочли необоснованными.

Судебный процесс шел крайне медленно, а в феврале 2018 года и вовсе был прекращен. Причиной стало не снятие обвинений, а состояние здоровья Буковского.

«По причине продолжившегося ухудшения его здоровья, когда дело дошло бы до того момента, когда Буковский должен был бы давать показания, мы столкнулись бы с совершенно невозможной ситуацией, — приводил ТАСС слова судьи Гарета Хоксуорса. — Если его здоровье улучшится настолько значительно, что он сможет участвовать в заседании, то дело может быть возобновлено».

Судебный процесс так и не возобновился. Теперь же Владимиру Буковскому предстоит держать ответ уже в совсем других инстанциях.

 
 
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Владимир Буковский. © / Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости 27 октября 2019 года в больнице Кембриджа на 77-м году...
 
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