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В Новой Зеландии в общественный бассейн попали опасные химикаты
Источник материала: СТВ
Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии в общественный бассейн попали опасные химикаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экстренно эвакуировать пришлось свыше 30 человек. Некоторые из них пострадали. В бассейне неизвестные химикаты смешались, в результате чего возник дым.
На месте происшествия работает группа специалистов. Причина утечки устанавливается.
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Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии в общественный бассейн попали опасные химикаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экстренно эвакуировать...
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