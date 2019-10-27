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В Новой Зеландии в общественный бассейн попали опасные химикаты

28.10.2019 11:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии в общественный бассейн попали опасные химикаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экстренно эвакуировать пришлось свыше 30 человек. Некоторые из них пострадали. В бассейне неизвестные химикаты смешались, в результате чего возник дым.

На месте происшествия работает группа специалистов. Причина утечки устанавливается.

В Новой Зеландии в общественный бассейн попали опасные химикаты

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Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии в общественный бассейн попали опасные химикаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экстренно эвакуировать...
 
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