После завоза бюллетеней избирательные участки в Беларуси возьмут под круглосуточную охрану

Источник материала: Газета Авангард

После завоза бюллетеней участки для голосования на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва возьмут под круглосуточную охрану. Речь об этом шла на встрече в МВД с миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) по наблюдению за выборами в Беларуси. Такая информация размещена на сайте милицейского ведомства, сообщает БЕЛТА.





Стороны обсудили алгоритм взаимодействия во время подготовки и проведения выборов. Начальник управления охраны правопорядка МВД Дмитрий Курьян заверил представителя БДИПЧ ОБСЕ Уэйна Пилгрима в том, что ведомством принимаются все необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности в стране. «Дмитрий Курьян отметил, что во время избирательной кампании особое внимание уделяется охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Также сотрудники милиции в пределах своей компетенции будут помогать председателям избирательных комиссий поддерживать порядок в местах голосования. А с момента поступления бюллетеней на избирательные участки они возьмут данные помещения под круглосуточную охрану», — рассказали в МВД.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам безопасного пребывания в стране иностранных наблюдателей. Белорусская милиция готова оказывать им содействие в вопросах безопасности. «В свою очередь от иностранных наблюдателей мы ожидаем ответственного и конструктивного подхода к своей работе, а также рассчитываем, что зарубежные миссии и отдельные наблюдатели будут соблюдать белорусское законодательство», — отметил Дмитрий Курьян.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября. Сейчас в стране идет предвыборная агитация.-0-