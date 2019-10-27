Новые «бюджетники» Ravon вернулись в Беларусь, чтобы потеснить Lada и Renault. Как это будут делать

Источник материала: Tut.by

Представьте себе переполненный вагон метро, в который вбегают еще 5−6 тысяч человек. Представили? То же самое происходит сейчас с сегментом новых бюджетных автомобилей в Беларуси: в и без того перегретый рынок заново входит бренд Ravon. AUTO.TUT.BY посетил завод компании в Узбекистане и выяснил, что и как она собираются продавать на нашем рынке такое количество автомобилей.

Хотим 10% рынка



Фото: Иван Петренко

— Какие планы на Беларусь? Занять 10% рынка и продавать около 5−6 тысяч автомобилей в год, — в слова Рустама Ражабова, исполняющего обязанности генерального директора, сложно поверить. Хотя бы потому, что две из трех моделей Ravon — это седаны. Бренд заново выходит на наш рынок с прежней модельной гаммой. Ravon R2 — это маленький пятидверный хэтчбек с автоматической коробкой передач. В девичестве Chevrolet Spark. Модель до сих пор выглядит интересно и по факту является самой дешевой машиной с «автоматом» на нашем рынке.



Чего не хватает на этом фото? Правильно, кроссовера. Без кроссовера на белорусском рынке сейчас делать нечего

Ravon R3 — это Chevrolet Aveo. Небольшой седанчик, конкурент Lada Granta. Ravon R4 — это Chevrolet Cobalt. Большой седан, по размерам больше Lada Vesta. Все три модели неплохи, как едут расскажем чуть позже, но по факту без кроссовера завоевать 10% рынка будет сложно.

— Не переживайте, на этот вопрос у нас есть ответ: в ближайшие несколько лет мы начнем производство трех новых моделей. Появится новый седан и будут два новых кроссовера, — Рустам Бахтиярович по-прежнему излучает оптимизм. С учетом того, что кроссоверы он может брать, просто меняя эмблему Chevrolet на Ravon, в сроках запуска новых моделей сомневаться не приходится.



Chevrolet Tracker давно выпускается заводом для внутреннего рынка, поэтому «запуск модели в производство» означает лишь разрешение на экспортные поставки

Какой кроссовер появится первым? Могу предположить, что это будет Chevrolet Tracker, он же Opel Mokka и Buick Encore. В Беларуси за «Бьюиками» из Америки выстраивается очередь, и если подбитый Encore трех лет от роду стоит 16 тысяч долларов, то на новый Ravon за те же деньги наверняка будет та же очередь. Все-таки машина новая, с гарантией.

Теоретически шансы у Ravon есть: цены на Lada и Renault потихоньку растут, если узбеки будут держать низкую стоимость и выведут на рынок кроссоверы… Но гадать на узбекской гуще не будем, лучше немного расскажем о самом бренде.

Что вообще такое Ravon?



Старых машин в Узбекистане почти нет: в стране культ новых автомобилей, поэтом все машины старше пяти лет из городов уезжают в деревни

История бренда началась с начала 90-х, когда после визита президента Узбекистана было подписано соглашение с корейской компанией Daewoo по строительству завода и выпуску автомобилей. Matiz, Nexia — эти машины взорвали постсоветский рынок, потому что стоили как Lada, но тогда были гораздо лучше Lada. После банкротства Daewoo бренд и заводы перешли под крыло General Motors, и машины продолжили выпускаться под маркой Chevrolet. Но в 2015-м году санкции, кризис, решение General Motors вообще отказаться от дешевых машин под маркой Chevrolet в нашей точке планеты — так узбекские Chevrolet стали Ravon.

Сейчас, по факту — все модели являются моделями Chevrolet, которые выпускаются по технологиям Chevrolet на заводе, включенном в систему качества General Motors. Но называются Ravon.



Чтобы подняться с колен после санкций и кризиса, понадобилось время. Ravon после дебюта на нашем рынке в 2016-м году практически исчез: машины не ввозились. Но сейчас завод возвращается на экспортные рынки, Россия, Казахстан — и теперь Беларусь. Белорусам, чтобы было проще позиционировать бренд, можно запомнить: Ravon — это Chevrolet, сделанные в Узбекистане.

Как их собирают?

До визита в Ташкент и Асаку, Узбекистан ассоциировался у меня только с персиками и виноградом. В реальности узбекам можно только позавидовать. В стране продается больше 220 тысяч новых автомобилей в год (это 6,5 новых авто на 1000 жителей для сравнения — в Беларуси — 5,5), в стране работает завод по сборке грузовиков MAN, в стране делаются аккумуляторы, шины, сиденья и многие другие детали автомобилей.



Металл для завода поставляет компания «Северсталь» — она же «обслуживает» почти все автомобильные заводы России

Узбекистан — самая промышленно развитая страна среди соседей, этакий экономический азиатский тигр на постсоветском пространстве. Все международные эксперты пророчат стране большое будущее: экономика растет, все шаги нового президента максимально правильные, прогноз на ближайшие 20 лет максимально позитивный.

Неожиданно, но факт: депрессией в Узбекистане и не пахнет. Едем дальше — непосредственно на завод. На нем работает около 10 тысяч человек, которые выпускают около 250 тысяч автомобилей в год.



Cтепень роботизации ниже, чем на других заводах мирового автопрома. Доля ручного труда в Узбекистане выше: осознанно, ведь в стране с населением 33 миллиона нужно чем-то занимать людей, помимо хлопка

— Чтобы стать работником завода, у нас стоит очередь — комментирует проводник. — Работа здесь считается очень престижной, поэтому люди дорожат ей, очень боятся потерять свое рабочее место.

Сам по себе завод ничем не отличается от сборочных площадок других известных брендов. Везде надписи «General Motors», везде чисто, аккуратно. «Тюки» металла «Северсталь», как говорят заводчане, оцинкованного.

— Машины для вашего рынка дополнительно обрабатываются антикором, — утверждает и.о. директора Рустам Ражабов. — Мы даем гарантию от сквозной коррозии 10 лет. Наши технологии соответствуют всем высоким стандартам General Motors.

Если гулять по заводу и просто разглядывать процессы — да, соответствуют. Контроль качества очень жесткий. И камера с искусственным дождем, и стенд для замера мощности, и целая комиссия приемщиков. Поэтому к заводу вопросов нет.

Что из себя представляют машины?





Во время перегона Асака-Ташкент удалось проехать на каждой из машин. От территории завода как раз стартовал автопробег-экспедиция «Узбекистан-Минск». Четыре белоруса проедут около 7000 км до Минска через горы Узбекистана и степи Казахстана, чтобы доказать надежность автомобилей Ravon. Машины при нас были выданы абсолютно стандартные, заводские. Без всякой предпродажной подготовки. Новые, с пробегом «0» км. Мы вместе сели в них — и поехали в Ташкент. А это почти 400 км по очень веселым узбекским дорогам.

— Такое ощущение, словно все вокруг автомобильные журналисты, которые тестируют новые автомобили, — шутка коллеги максимально точно описывает то, что происходит на узбекских дорогах. Выжимают из себя все соки трехцилиндровые Matiz, на бреющем пролетают Gentra, а короли левых рядов, мощные Chevrolet Malibu с «максималкой» 250 км/ч распугивают всех и превращаются в точку на горизонте. Медленно не ездит никто, даже перегруженные советские «Волги»! Причем асфальт откровенно плохой: ямы, волны. Но все летят, как в ралли.



В местном климате идеально сохраняются все автомобили. Соли нет, серьезных зим тоже. Поэтому провинцию Узбекистана можно назвать действующим автомобильным музеем

— Мы любим Ravon за крепкую подвеску, очень долго «ходит», — делится на стоянке местный автолюбитель. — А еще нам нравится, что машины могут ездить на «80-м» бензине…

Действительно, это так: в Узбекистане до сих пор продается 80-й бензин. Машины, которые не были переведены на газ, повсеместно ездят на 80-м. Сложно представить условия эксплуатации хуже: жара под 60, плохие дороги, резкие водители, 80-й бензин.

Словом, у себя на Родине Ravon проходят такие испытания, которых у нас в стране вообще никогда не было: даже во времена «76-го» бензина дороги и водители у нас были намного лучше. Поэтому маленькие турбомоторы в Узбекистане никто не жалует: турбированные Chevrolet Malibu продаются плохо, потому что все опасаются за качество топлива.

Но вернемся к машинам.



Ravon R2

Ravon R2. Шустрый малый. Разгонной динамики хватает, спереди сидеть удобно. Расход по трассе, если не гнать, 5 литров. При этом подвеска на удивление энергоемкая, и свои 140 км/ч по узбекским дорогам гнал R2 очень уверенно. Главная деталь под капотом: надежный и адекватный автомат Aisin. R2 на мой взгляд — лучшая модель в гамме Ravon. Не устаревшая, эмоциональная — и до сих пор актуальная. От 20 700 рублей.



Ravon R3

Ravon R3. Молодая сильно не молода. Еще лет 10 назад Chevrolet Aveo был популярной «бэушкой», но на дворе 2019 год, и R3 выглядит откровенной «бабушкой». Да, когда-то она была хороша, и… она и сейчас неплоха. Я проехал на версии с «автоматом»: адекватно разгоняется, хорошо глотает неровности. Посадка водителя нормальная, сиденье хорошее — но машина слишком старая. Хоть ты тресни. Но из конкурентов у R3 только Lada Granta, и она тоже не подарок. Но выбирать между Granta и R3… Нет, лучше посмотреть в сторону «старшей» модели R4. Тем более, R3 стоит от 20 490 рублей, а более крупный R4 — от 20 350 рублей.



Ravon R4

Ravon R4. Стоит столько же, как «младший» R3. Но по размерам обгоняет Lada Vesta, и приглянется всем, кто скучает по Opel Omega и Opel Vectra. Большой комфортабельный корабль. Много места сзади, огромный багажник. Мягкие сиденья, хорошие шумоизоляция и плавность хода. Добавим классно настроенный 6-ступенчатый «автомат», и получим отличный выбор за 22 тысячи рублей в одной из «верхних» комплектаций. Хотя дизайн совсем на любителя, плюс «пенсионерский» имидж.





Итого

В Беларуси, где все пересели на Lada и Renault, новому старому бренду придется нелегко. К тому же и Geely свою территорию не сдаст без боя: седан белорусской сборки тоже надо продавать. Это рынок Казахстана Ravon захватил легко: по итогам сентября 2019 года Ravon R3 занял второе место по продажам среди новых автомобилей. И по итогам сентября у Ravon — 8% в Казахстане. Но это Казахстан: там ужасные дороги и плохой бензин, поэтому крепкие и выносливые, пусть и устаревшие машины, пользуются спросом.

В Беларуси рынок более «интеллигентен», поэтому с седанами и малышом R2 бренду придется тяжело. Если бы был «универсал», или кроссовер в гамме — тогда все было бы веселее. А пока можно прогнозировать, что своего покупателя Ravon точно найдет. Проверенные технические решения, очень адекватные «автоматы», технологии General Motors — это плюсы. Минус только один: как ни крути, это устаревшие модели. Лет пять назад они смотрелись адекватно, но теперь, когда на рынке есть Vesta, Logan Stepway, а в 2020-м появится новый Polo… Легко узбекам точно не будет. Но людям, которые за ресурс и надежность могут закрывать глаза на дизайн и год разработки моделей — Ravon точно придется по душе.