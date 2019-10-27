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В деревне Серяги горел жилой дом - не правильная эксплуатация печи
28.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В ночь на 27 октября произошел пожар в жилом доме в деревне Серяги Слуцкого района. Обошлось без пострадавших.
Как сообщили очевидцы, хозяин успел самостоятельно покинуть горящий дом. Спасателям, прибывшим на место происшествия, удалось справиться с возгоранием.
По предварительной информации причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи.
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Как сообщили очевидцы, хозяин успел самостоятельно покинуть горящий дом. Спасателям, прибывшим на место происшествия, удалось справиться с возгоранием.
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