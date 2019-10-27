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28-31 октября отменяются некоторые поезда, курсирующие через Слуцк

28.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

28-31 октября отменяются некоторые поезда, курсирующие через Слуцк

В связи с ремонтными работами с понедельника по четверг, 28, 29, 30 и 31 октября, отменяются поезда региональных линий эконом-класса на участке Слуцк–Солигорск–Слуцк:

  • №6521 Слуцк – Солигорск (отпр. из Слуцка в 6.03, приб. в Солигорск в 6.51);
  • №6522 Солигорск – Осиповичи (отпр. из Солигорска в 7.12, приб. в Слуцк в 7.59);

Поезд региональных линий эконом-класса №6523 Осиповичи–Солигорск 28, 29, 30, 31 октября отправится позже графика – в 11.37 (время отправления по графику – 11.00).


Слуцкий край

 
 
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В связи с ремонтными работами с понедельника по четверг, 28, 29, 30 и 31 октября, отменяются поезда региональных линий эконом-класса на участке Слуцк–Солигорск–Слуцк.
 
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