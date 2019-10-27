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28-31 октября отменяются некоторые поезда, курсирующие через Слуцк
28.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с ремонтными работами с понедельника по четверг, 28, 29, 30 и 31 октября, отменяются поезда региональных линий эконом-класса на участке Слуцк–Солигорск–Слуцк:
Поезд региональных линий эконом-класса №6523 Осиповичи–Солигорск 28, 29, 30, 31 октября отправится позже графика – в 11.37 (время отправления по графику – 11.00).
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В связи с ремонтными работами с понедельника по четверг, 28, 29, 30 и 31 октября, отменяются поезда региональных линий эконом-класса на участке Слуцк–Солигорск–Слуцк.
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