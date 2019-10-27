28-31 октября отменяются некоторые поезда, курсирующие через Слуцк

Источник материала: Слуцк Город





В связи с ремонтными работами с понедельника по четверг, 28, 29, 30 и 31 октября, отменяются поезда региональных линий эконом-класса на участке Слуцк–Солигорск–Слуцк:

№6521 Слуцк – Солигорск (отпр. из Слуцка в 6.03, приб. в Солигорск в 6.51);

№6522 Солигорск – Осиповичи (отпр. из Солигорска в 7.12, приб. в Слуцк в 7.59);

Поезд региональных линий эконом-класса №6523 Осиповичи–Солигорск 28, 29, 30, 31 октября отправится позже графика – в 11.37 (время отправления по графику – 11.00).