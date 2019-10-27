В Узденском районе нашли пенсионерку, которая два дня ходила по лесу

Источник материала: Слуцк Город

В Узденском районе 27 октября рабочие предприятия по добыче и переработке торфа возле мелиоративного канала нашли 83-летнюю жительницу деревни Красный Клин, которая 25 октября пошла в лес за грибами и пропала.

Пенсионерку искали сотрудники МЧС, РОВД, волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» и местные жители. Об этом координатор ПСО «Ангел» Александр Богуш рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— В поисках были задействованы более 40 человек, в том числе, около 20 наших волонтеров. Там рядом с лесом ведутся разработки торфа и находится мелиоративный канал. Пожилую женщину около 11:00 нашли рабочие торфопредприятия. Выяснилось, что бабушка вышла из леса, по горло в воде пересекла канал в брод и сидела на его берегу. Это примерно в четырех километрах от того места, где она вошла в лес.

По словам Александра Богуша, женщина рассказала, что в темное время суток слышала окрики поисковиков и видела свет фонарей, но почему-то боялась отозваться.

Жительница Красного Клина утверждает, что чувствует себя хорошо, только немного замерзла. Она даже отказалась от медицинской помощи.

Пенсионерка отправилась за грибами 25 октября около 14:00 и провела в лесу почти двое суток.