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Дорожные дела горецкого ДЭУ-75

28.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Более 225 километров автодорог, 33 моста, 433 водопропускные трубы, 196 автобусных остановок — все это круглый год обслуживает коллектив филиала РУП «Могилевавтодор» ДЭУ-75. «Содержать дороги в надлежащем порядке и обеспечивать по ним бесперебойное движение это наша основная задача», — говорит начальник горецкого управления Сергей Ильянов.

 

Дорожные дела горецкого ДЭУ-75
Коллектив ДЭУ-75. Фото Михаила Левцова

 

История ДЭУ-75 началась 19 лет назад. Чуть позже в состав молодой организации вошла горецкая ДСПМК-104, занимавшаяся тогда республиканскими дорогами. Это было время постоянного роста и развития — накапливался опыт, улучшались условия труда, активно внедрялись новые методы работы. Сегодня в управлении, например, используют в ремонте асфальтобетонного покрытия современную технологию «Сларри Сил» — с добавлением минеральных компонентов. Это позволяет сделать дорогу более долговечной.

В разное время ДЭУ-75 руководили Михаил Поворотный и Александр Черномордик. Они заложили крепкий фундамент дорожного дела, их начинания совершенствуются и поныне. Сейчас в составе управления три линейно-дорожные дистанции, которые обслуживают магистрали в четырех районах, — Горецком, Дрибинском, Шкловском и Чаусском.

 

Среди наиболее масштабных объектов, где были недавно заняты работники горецкого ДЭУ, — строительство лесной дороги в Белыничах и ремонт моста в Славгороде.

 

За девять месяцев текущего года выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 2961 тысячу рублей. Доля прямых договоров при этом достигла 40%.

Самый ценный ресурс в ДЭУ-75 — это люди. В профессиональный праздник награждают лучших дорожников. Среди работников управления есть специалисты со званием почетных дорожников разных степеней — Галина Корнейчук, Сергей Ильюшин, Петр Павловский и Виктор Баранов. Грамотой Министерства транспорта и коммуникаций отмечен Игорь Стельмахов, Благодарность от Министерства получил Евгений Блахин. Грамотами РУП «Могилевавтодор» награждены Екатерина Налетько и Эдуард Авсеенков. Грамот управления удостоены Петр Пугин, Сергей Коротченко и Анатолий Ивкин.

 

Сергей Владимиров


 
 
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  Более 225 километров автодорог, 33 моста, 433 водопропускные трубы, 196 автобусных остановок — все это круглый год обслуживает коллектив филиала РУП «Могилевавтодор»...
 
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