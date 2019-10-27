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Не ниже 174 см. Кого в Горках ждут на кастинг “Мисс Беларусь”

28.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Региональные отборы претенденток на участие в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь-2020» начнутся 1 ноября и продлятся до конца декабря. В Горках отбирать участниц будут 12 декабря.

 

 

В конкурсе “Мисс Беларусь” могут принимать участие девушки с хорошими внешними данными, имеющие гражданство Беларуси и постоянно проживающие на ее территории, независимо от места учебы и работы, никогда не состоявшие в браке и не имеющие детей.

Девушкам должно быть от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала. Они должны иметь рост не ниже 174 см. При этом на теле не должно быть татуировок и пирсинга.

 

Фото на обложке материала — sputnik.by


 
 
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  Региональные отборы претенденток на участие в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь-2020» начнутся 1 ноября и продлятся до конца декабря. В Горках...
 
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