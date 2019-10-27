Беларусы требуют раз и навсегда сделать 31 декабря и 2 января выходными

Источник материала: KYKY

В октябре в Беларуси приняли постановление, которое утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году. Но беларусы воспротивились — так на сайте «Удобный город» появилось электронное обращение, в котором требуют отменить изменения.

В частности, постановление от 9 октября 2019 года №688 переносит следующие рабочие дни (но сохраняет за вторником 31 декабря статус рабочего дня):

2 января (четверг) — на 4 января (суббота);

6 января (понедельник) — на 11 января (суббота);

27 апреля (понедельник) — на 4 апреля (суббота).

Текст же петиции выглядит так: «Мы, нижеподписавшиеся, убедительно просим отменить принятое постановление «О переносе рабочих дней в 2020 году».

[Мы] просим установить 31 декабря и 1, 2 января (начиная с 2019 и 2020 годов, и в последующие годы) полноценными выходными днями на государственном уровне, без переносов на другие дни».

На момент публикации заметки петицию подписали 283 человека. Через 37 дней ее направят в Минтруда, а также Совету министров. Если вы разделяете идеи авторов, можете присоединиться и оставить свою подпись по ссылке .