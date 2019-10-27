Дэвиду Линчу дали почётного «Оскара» — за вклад в искусство кино

Источник материала: KYKY

Режиссера Дэвида Линча наградили почетным «Оскаром» за заслуги перед киноиндустрией. Об этом сообщается на странице в Twitter Американской академии кинематографических искусств и наук.

David Lynch, a man of few words, accepts his Honorary Oscar. #HonoraryOscars pic.twitter.com/lfnCFWpJpr — The Academy (@TheAcademy) October 28, 2019

Церемония вручения прошла сегодня ночью, с 27 на 28 октября, в Лос-Анджелесе. Почетный «Оскар» каждый год присуждают кинематографистам за яркий вклад в искусство кино. «У вас крайне интересный вкус», — заявил членам жюри Линч, забирая статуэтку.

О том, что Линч может взять «Оскар», заговорили еще в июне. Дэвида трижды номинировали на «Оскар» в категории «Лучший режиссер» за фильмы «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв», но он не получил ни одной награды.

Кроме Линча, награды также отдали актеру Уэсу Стьюди («Последний из могикан», «Танцующий с волками»), сценаристу и режиссеру Лине Вертмюллеру («Паскуалино «Семь красоток») и актрисе Джине Дэвис («Битлджус», «Тельма и Луиза»).